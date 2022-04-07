Hesap Makinesini Kim İcat Etti? Hesap Makinesi Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Akıllı telefonlar ve bilgisayar ile benzer işlerin yapılmasına karşın hesap makinası kullanım açısından son derece yaygındır. Yaygınlığını devam ettirmesinin ana nedeni olarak pratik kullanıma sahip olması gösterilmektedir. Atası, abaküse dayanan hesap makinasının çok senesinde ve kim tarafından icat edildiğine dair pek çok merak edilen konu bulunmaktadır.

Hesap Makinesini Kim İcat Etti?

Hesap makinası 1623 senesinde Wilhelm Schickard tarafından icat edilmiştir. Dört işlemi yapabilen hesap makinası sonrasında Pascal tarafından geliştirilerek piyasaya sürülmüştür. Bu geliştirme ise 1642 senesinde yaşanmıştır.

İlk hesap makinası olarak kabul edilen mekanik hesap makinası 8 basamağa kadar sayıları toplama ve çıkarma işlemi yapmaktaydı. Wilhelm Leibniz bunu geliştirerek; bölme, çarpma ve karekök alma gibi işlemleri ekledi ve güncele yakın bir hesap makinası piyasaya sürdü.

Hesap makineler 4 temel grup içinde incelenebilir. Hesap düzenekleri, el veya elektrik ile çalışan makineler, bilgisayarlar, delikli kartla çalışan hesap makineleri bunlara örnek verilmektedir.

Hesap Makinesini Kim Buldu?

Hesap makineleri, özellikle matematikte yaşanan keşifler sonrasında güncel halleri ile dikkat çekmektedir. Elektronik makineler ile birlikte, hesap makinelerinin güncel halini aldığını ifade etmek gerekmektedir. Ara sonuçları toplama, eski sonuçları saklama, istatiksel ve trigonometrik hesap yapma, ileri düzey matematik işlemleri çözme gibi özelliklere sahip olan güncel makinelerin atası olan abaküs, bu anlamda önemli bir adımdır.

Hesap makinası sayesinde aritmetik ve geometrik işlemler çok kısa süre içinde yapılabilmektedir. Yapımının çok eski tarihlere dayandığı bilinmektedir. Bu icadın ana nedeni, matematiksel problemlerin tarihin her döneminde insanları zorlamasıdır.

Yunan, Roma ve Çin'de değişik faaliyetler gösteren ve matematiksel anlamda hesaplama yaparak hayatı kolaylaştıran çok sayıda icat bulunmaktadır. M.Ö 560 senesinde Pythangoras çarpım tablosunu bulmuş ve kısa süre içinde çarpma işlemlerinin yapılmasını sağlamıştır. O tarihten günümüze çarpım tablosu sayesinde insanlar zihinden çarpma işlemini pratik bir şekilde yapabilmektedir.