Heterojen Karışım Örnekleri - Heterojen Karışım Nedir, Özellikleri Neler ve Nasıl Ayrıştırılır?

Heterojen karışım nedir sorusuna cevap bulmak için öncelikle kimya kaynaklarından istifade etmeniz gerekir. Bu karışım türün örnekleri ile konunun ayrıntıları ile anlaşılması çok daha kolay olacaktır. Heterojen karışım örnekleri neler? Karışımların ayrıştırılması da kimya derslerinde incelenen ayrı bir konudur. Hazırlanan karışımların zaman zaman ayrıştırılmasına ihtiyaç vardır. Heterojen karışımlar nasıl ayrıştırılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Heterojen Karışım Nedir?

Karışım türleri doğal yollardan oluşabileceği gibi laboratuar ortamında da hazırlanabilir. Örneğin deniz suyu, su ve tuzun karışması ile oluşmuş tamamen doğal bir karışımdır. İnsan eli ile hazırlanan serum ise doğal hazırlanmış bir karışım değildir.

Karışım türleri homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır. Homojen karışım, dışarıdan bakıldığında iki ya da daha fazla maddenin karışımı gibi gözükmeyen, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Heterojen karışımlarda ise karışımda kullanılan maddeler dışarıdan bakıldığında belli olur.

Heterojen Karışım Örnekleri Neler?

Heterojen karışımların da kendi içinde 4 farkı türü vardır. Bu karışım türleri ise aşağıdaki gibidir.

Emülsiyon karışım

Süspansiyon karışım

Aerosol karışım

Adi karışım

Heterojen karışım örnekleri de konu içerisinde dikkate almanız gereken konular arasındadır. Örneğin bir kap içinde yer alan kum ve çakıl karışımı heterojen bir karışımdır. Karışım içindeki maddeler kum eleği ile birbirinden ayrılabilir.

Bazı karışımlar da homojen görünse de esasında heterojendir. Örneğin ayran ilk bakışta homojen görünür. Fakat ayranı beklettiğinizde yoğurdun yoğunluğu fazla olduğundan yoğurt dibe çökecektir. Damıtma ya da süzme yöntemi ile bu karışımdaki maddeler de ayrıştırılabilir.

Talaş ve çakıl karışımı gibi türler de heterojen karışıma örnektir. İki maddenin yoğunluk farkı ayrıştırma esnasında kullanılabilir. Bu karışım suya atıldığında yoğunluğu düşük olan talaş yukarıda kalacaktır. Süzgeç ile talaş ve çakıl birbirinden ayrılabilir.