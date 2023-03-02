Heterotrof Nedir? Heterotrof Beslenen Canlılar, Türleri ve Özellikleri

Heterotrof Nedir; kelime anlamı olarak dışbeslenen, dışbeslek, ardıbeslek ya da heterotrof canlılar olarak tanımlayabiliriz. Beslenme türü olduğu için heterotrof beslenme nedir, sorusunun yanıtını da anlamı içinde gizlidir. Bu durumda heterotrof canlılar hangileri bakacak olursak özellikle fotosentez yapan bitkilere örnek verebiliriz. Bu bağlamda heterotrof beslenen canlıların özellikleri de güneş ışığı (fotoototrof) ya da inorganik bileşenlerden enerji elde eden canlılar olarak göze çarpar.

Heterotrof Nedir

Heterotrof, kendi besinini üretemediği için organik besinleri dışarıdan almak zorunda olan canlılardır. Bu canlılara dış beslek canlılar da denir. Başka bir ifadeyle, inorganik maddelerden kendi besinini sentez edemezler. Bu nedenle ya ototroflar ya da çürüyen maddeler üzerinde yaşamak zorunda olan organizmalardır. Dışbeslenen ya da heterotrof canlılar; kendi besinini kendi üretemeyen, yaşamak için ototroflardan ya da diğer heterotroflardan besin alması gereken canlılardır.

Dışbeslenen, dışbeslek, ardıbeslek ya da heterotrof canlılar; besinlerini kendi kendilerine sentezleyemeyen canlılardır. Yaşamlarını sürdürmek için gerekli enerjiyi bu nedenle diğer dışbeslenen ya da kendibeslek canlılardan alması gerekir.

Heterotrof Canlılar Hangileri

Dışbeslenen ya da heterotrof canlılar, kendi besinini kendi üretemeyen, yaşamak için ototroflardan ya da diğer heterotroflardan besin alması gereken canlılardır.

Heterotrof terimi mikrobiyoloji alanında ilk kez 1946 yılında, mikroorganizmaların beslenme tiplerine göre sınıflamasında kullanılmıştır. Bugün ise terim besin zincirinin tanımlanmasında birçok alanda kullanılmaktadır. Heterotrof beslenen canlılarda insanlar, hayvan ve mantarların tümü ile birçok bakteri türü bu gruba girmektedir.

Heterotrof Beslenen Canlıların Özellikleri

Hayvan ve mantarların tümü ile birçok bakteri türü bu gruba girmektedir. Heterotrof organizmaları beslenme özellikleri yönünden sınıflandırmak gerekirse:

1. Holozoik formlar: Besinlerini katı parçacıklar halinde alarak sindiren canlılardır. Hayvanların birçoğu bu gruptadır. Bu gruptaki canlılar aldıkları besinin yapısına göre üçe ayrılır:

a- Otçul (sadece bitkilerle beslenenler)

b- Etçil (sadece etle beslenenler)

c- Hepçil (hem ot, hem etle beslenenler)

2. Saprofitik Formlar: Organik maddeleri doğrudan hücre zarlarıyla absorbe eden canlılardır. Bu canlılar hücre zarı dışına salgılayabildikleri sindirim enzimleriyle hücre dışında sindirim yaparlar. Saprofitler, ekosistemdeki madde çevrimi yönünden önemli bir işlev görürler. Örnek olarak: mayalar, küfler, bakterilerin birçoğu bu gruba girer.

3. Parazitik Formlar: Bitkisel ya da hayvansal parazitler konukçu olarak tanımlanan bir bitki ya da hayvan üzerinde ya da içinde yaşar ve besinini konukçudan sağlayan canlılardır. 2 çeşittir, bunlar:

a- Endoparazitler: Vücut içinde yaşarlar. Örnek olarak : Bağırsak solucanı

b- Ektoparazitler: Vücut dışında yaşarlar. Örnek Olarak: Bit, pire vs.