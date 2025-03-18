Türkçede kelimelerin yazımı, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen yazım kurallarına göre şekillenir. Yazım hataları, dilin kurallarına dikkat edilerek önlenebilir. Özellikle duygu durumlarını ifade eden kelimeler, yazım hatalarına sıkça konu olabilmektedir. "Heyecan" kelimesi de bu kelimelerden biridir. Heyecan nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı heyecan mı, heycan mı sorularına ek olarak bu kelimenin, Arapça kökenli "heyecân" kelimesinden Türkçeye geçtiği bilgisinden de bahsetmek gerekir.

Heyecan Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "heyecan" şeklindedir.

Yanlış kullanım: heycan

heycan Doğru kullanım: heyecan

Bu kelimenin yanlış yazılmasının en büyük nedeni, "heyecan" kelimesinin konuşma dilinde "heycan" gibi hızlı ve eksik söylenmesi olabilir. Ancak kelimenin doğru yazımı her zaman "heyecan" şeklinde olmalıdır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Heyecan Mı, Heycan Mı?

TDK'ye göre "heyecan" kelimesi her zaman "e" harfi ile yazılmalı ve bitişik olmalıdır. "Heycan" gibi hatalı kullanımlardan kaçınılmalı ve kelimenin doğru yazımı benimsenmelidir. Doğru yazımı bilmek, dilin kurallarına uygun bir şekilde yazılı iletişim kurmayı sağlar ve anlam bütünlüğünü korur.