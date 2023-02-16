Heyhat Ne Demek? Heyhat Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Heyhat ne demek için duygu durumunu ifade eden bir kavram olduğu ifade edilebilir. Bunun gerekçeleri de Heyhat nedir ile anlatılacaktır. Nereden geldiği çözümlenmek istendiğinde heyhat kökeni ne sorusu vasıtası ile sonuca varılabilir. Aslında doğru sorularla heyhat cümle içinde kullanımı nasıl olacağı hakkında yardım alabiliriz. Farklı alt yapıya sahip bir kelime olduğundan nasıl yazılır hakkında bilgi vermek de şarttır. Bu doğrultuda bu kavram hakkında verilebilecek veriler oldukça fazla olduğu belirtilmelidir.

Heyhat Ne Demek?

Bazen bir yerde okuduğumuz bir kelimenin anlamını merak edebiliriz. Sadece okuduğumuz değil duyduğumuz ve hatta müzik dinlerken de denk geldiğimiz bazı kavramların anlamını merak ederiz. Aslında bu olağan bir şeydir. Çünkü anlamını bilmediğimiz kelimelerin kökenleri genellikle farklıdır ve bu da bilmemizi güçlendirmektedir. Bu kavramlar bazen bir nesneyi betimler, bazen bir duygu durumunu ifade eder, bazen ise bir eylemin ne olduğunu anlatır. Dolayısıyla yönelebilecek alan fazladır ve doğru bilgi her zaman önemlidir. Heyhat kavramına Türk Dil Kurumu da yer vermiştir ve anlamına yönelik bilgiyi paylaşmıştır. Heyhat yazık, ne yazık anlamına gelmektedir.

Heyhat Kelimesinin Kökeni Nedir?

Türk dilinde yer alan her kelimenin kökeni aynı değildir. Bu sebeple bir bireyin kelime dağarcığı karmaşık bir bütün içerisinde olduğu belirtilebilir. Arapça, Farsça, İngilizce ya da diğer dillerden birçok kavram Türkçe de yer edinmiştir. Hatta bu kavramlar günlük yaşantılarımız da bile kullanılmaktadır. Bazen günlük hayatta bazen ise resmi hayatımızda karşılaşabilecek kavram sayısı oldukça fazladır. İşte heyhat da bu kavramlardan biridir. Heyhat Türkçe de kullanılan bir kavramdır. Fakat bu kavramın kökeni farklıdır. Heyhat kelimesinin kökenin Arapça olduğu bilinmektedir.

Heyhat Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Bazen bazı kelimeler cümle içerisinde kullanıldığında anlamı daha çok ortaya çıkmaktadır. Arapça kökenli olan heyhat kavramı için de bu geçerlidir. Heyhat kelimesini geçmiş dönemdeki ünlü yazarlar ve şairler oldukça yaygın kullanmıştır. Örneğin Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun bir cümlesinde heyhat kelimesiyle karşılaşırız. Bu cümle şu şekildedir:

"Öyleyse size de iyi seyahatler iltifatında bulunmuştu ve bu söz -heyhat!- Atatürk'ün ağzından işittiğim son söz olmuştu."