Heykeltıraş Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Heykeltıraş Doğru Yazılışı Nasıl?

Heykeltıraş kelimesinin yazımı hakkında pek çok kafa karıştıran soru bulunur. Bu sorular "heykeltıraş nasıl yazılır", "heykeltıraş ı ile mi yazılır?", "heykeltıraş bitişik mi yazılır?" gibi sorular olarak karşımıza çıkar. Bütün bu soruların doğru yanıtlarına ulaşabilmek için insanlar internetten ve Türk Dil Kurumu'nun imla kuralları sözlüklerinden "heykeltıraş nasıl yazılır, doğru yazılışı nasıl?" sorularının yanıtlarını araştırırlar. Biz de bu yazımızda sizler için araştırılan bu soruların yanıtlarını derledik.

Heykeltıraş Nasıl Yazılır?

Heykel yapan sanatçıları anlatmak için kullanılan bir kelime olan "heykeltıraş", oluştuğu 2 kelimenin bu şekilde bitişik ve ikinci kelimesi olan kelimenin "tıraş" şeklinde yazılması doğrudur. Heykel ve tıraş kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş olan bu kelime heykel sanatı yapan sanatçılar için kullanılır. Bu kelimenin doğru yazımı "heykeltıraş" şeklindedir.

Ancak insanların bu kelime hakkında yaptıkları en sık yanlış yazımları "heykel tıraş" şeklinde bitişik olan bu kelimeyi ayrı şekilde yazması ve "heykeltraş" şeklinde 'tıraş' kelimesinde yer alan 'ı' harfinin kullanılmaması şeklindedir.