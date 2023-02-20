HGS Gri Liste Ne Demek? HGS Gri Listeye Alınmak Ne Demek, Nasıl Çıkılır?

Eğer aracınız varsa HGS gri liste ne demek diye araştırmaya başlayabilirsiniz. Eğer ücretli yol ya da köprüleri kullanıyorsanız HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır öğrenmeniz gerekmektedir. Bu kişiler için bu konu hakkında araştırmamızı yaptık. HGS gri listeye alınmak ne anlama gelir bu konu hakkında da bilgiler edindik. Bu bilgilere ulaşabilmek için haberimizin devamına inin ve HGS gri liste ne demek sorusunun cevabına ayrıntılarıyla ulaşın.

HGS Nedir?

Hızlı Geçiş Sistemi'nin kısaltması olan HGS, bütün ücretli yol ve köprülerin kullanımı esnasında geçiş ücreti alımının, gişelerde beklemeden yapılmasına yarayan bir ödeme sistemidir. 2012 yılında kullanımı açılan HGS'nin amaçlarından biri trafik yoğunluğunu azaltmaktır. HGS, sürücülere zaman kazandırırken trafikte geçen süreyi azaltarak yaşamı da kolaylaştırdığı söylenebilir.

HGS'ye sahip olabilmek için ise PTT'ye, bankalara veya anlaşmalı satış noktalarına başvurulabilir. Bireysel başvurularda araç sahibinin nüfus cüzdanı ile araç ruhsatı veya ruhsatın fotokopisi gerekirken, kurumsal başvurularda ise kurum adına düzenlenmiş vekaletname ile yine araç ruhsatı veya ruhsatın fotokopisi gerekir.

HGS Bakiye Sorgulama Nasıl Yapılır?

HGS kalan bakiyeyi öğrenmek gişelerden geçiş yaparken sorun yaşamamak adına oldukça önemlidir. HGS bakiye sorgulama işlemi 4 şekilde yapılabiliyor. Bunlar şu şekildedir.

- E-devlet sistemi üzerinden: E-devlet uygulaması üzerinden PTT Genel Müdürlüğü sayfasına girdikten sonra "HGS Hesap Bilgileri Sorgulama" kısmına tıklayarak bakiye görüntülenebilir.

- HGS Çağrı Merkezi üzerinden: 0 850 460 60 60 numaralı çağrı merkezi aranarak 7 gün 24 saat HGS bakiyesi sorgulanabilir.

- PTT üzerinden: PTT'nin resmi sitesi üzerinden HGS bakiyesi görüntülenebilir.

- İnternet bankacılığı üzerinden: Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı hizmetinden faydalanarak HGS kalan bakiyesi sorgulanabilir.

HGS Gri Liste Ne Demek?

Otoyol kullanıcıları için zorunlu olan HGS sınıflandırması tümüyle kullanıcının HGS kullanımına bağlı olarak belirlenmektedir. HGS hesap durumu sınıflandırması üçe ayrılır. Bunlar şu şekildedir:

- HGS Gri liste

- HGS Kara liste

- HGS Beyaz

Eğer ödemelerinizi düzenli olarak yapıyorsanız HGS hesap durumunuz normal olarak değerlendirilmektedir.

HGS gri liste, 30 TL ve altında ücretlendirmesi olan yerlerden geçiş yapabilmesi söz konusu olan araçları ifade etmektedir. 1. sınıf araç etiketlerine sahip olan araçlara ait olan HGS'de para tutarının 45 TL altına düşmesi durumunda kullanıcıya SMS yoluyla bilgilendirme yapılır. SMS yoluyla uyarı yapılan kullanıcı, sadece ücreti 30 TL ve altındaki otoyollardan geçiş yapabilir.

30 TL ve üzerindeki otoyollardan bakiye yetersizliği nedeniyle geçmeye çalışılması durumunda HGS hesabında yeterli bakiye olmadığı için kullanıcı kaçak geçiş yapmış sayılarak ceza alabilir.

Eğer HGS bakiyeniz 45 TL'nin altına düşerse, sisteme kayıtlı olan telefon numaranıza uyarı mesajı gönderilir. Bu uyarı mesajını dikkate almazsanız ve bu şekilde kullanmaya devam ederseniz HGS Hesap durumumuz HGS Gri Liste'ye düşmüş olur. Eğer uzun süre hesap bakiyeniz 45 TL'nin altında kalmış ve HGS'nizi kullanmadıysanız HGS Gri Liste'de kalırsınız. HGS gri liste kapsamına dahil olan bir kişinin bakiyesini tekrar yenileyerek para yüklemesi yapması gerekmektedir.

Eğer hesabınızdaki ücret 30 TL'nin altına düşerse sistemde HGS Kara Liste'ye düşersiniz. Bu durum söz konusu olduğunda bakiye yüklemezseniz veya eksi bakiyeye düşerseniz HGS aboneliği iptal edilebilir ya da kullanılamaz hale gelebilir. Bu durum söz konusu olursa HGS noktalarından kaçak geçiş yapmış olarak gözükürsünüz. HGS kart sınıflandırmalarında kullanıcının durumuna göre kısıtlamalar söz konusu olabileceği gibi HGS kart iptali de yapılabilmektedir.

HGS Gri Listeden Nasıl Çıkılır?

HGS gri liste kapsamına alınan kullanıcı HGS kartını kullanmaya devam edebilir. Sadece HGS kart kullanımı sonrasında sistem üzerinden SMS aracılığıyla uyarı mesajları gönderilmeye devam edilirken, bakiye yüklemesi yapılmaması durumunda cezai işlemler uygulanacağı da unutulmamalıdır. HGS gri listeden çıkmak için HGS kullanıcısının en az 15 TL bakiye yüklemesi gerekmektedir.