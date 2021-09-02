Hibrit ne demek ve ne anlama geliyor? Hibrit eğitim modeli nedir ve nasıl olur?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerdeki eğitim öğretim sürecine ilişkin önemli bilgileri kamuoyu ile paylaştı. "Yeni dönemde YÖK olarak yüz yüze eğitim kararı aldık. Üniversitelerimiz yüz yüze eğitimin yapılabilmesi ve sürdürebilmesi için gerekli tedbirleri aldılar." ifadelerine yer veren YÖK Başkanı Özvar, aynı zamanda öğrencilerin hibrit eğitim modelinden de faydalanabileceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından ise "Hibrit ne demek, ne anlama geliyor? Hibrit eğitim modeli nedir ve nasıl olur?" sorularının yanıtları araştırılır hale geldi. İşte konu ile ilgili bilgiler.
YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"1.5 senedir yükseköğretim kurulları eğitim ve öğretime ara vermeden devam etmektedir. Bizler yükseköğretim sisteminin temsilcileri olarak bu salgın sürecinde kampüslerimizi ve üniversitelerimizi kapatmadık. Fakat salgın sebebiyle biz eğitim öğretim faaliyetlerimizi uzaktan yapmaya karar verdik ve salgının ilanından itibaren Türkiye'deki bütün üniversiteler çok hızlı reaksiyon göstererek kısa zaman içinde bütün derslerini dijital hale getirerek öğrencilerine hizmet vermeyi sürdürdüler.
Yeni dönemde YÖK olarak yüz yüze eğitim kararı aldık. Üniversitelerimiz yüz yüze eğitimin yapılabilmesi ve sürdürebilmesi için gerekli tedbirleri aldılar.
"YÜZ YÜZE EĞİTİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"
Yüksek Öğretim Kurulu olarak yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz. Salgın şartlarının nasıl gelişeceğini öngöremediğimiz için salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığımızın kararları ve görüşleri dahilinde yüz yüze eğitim esnasında diğer eğitim ve öğretim usüllerinin de kullanılması için kararlar aldı.
"ÜNİVERSİTELERİMİZ HİBRİT VEYA HARMANLANMIŞ EĞİTİM MODELLERİNDEN FAYDALANABİLECEK"
Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim ve öğretimin aksamaması için hibrit veya harmanlanmış eğitim modellerinde faydalanabilecek. Üniversitelerimiz şu anda hangi derslerini yüz yüze, hangi derslerini online yapacağını belirlemiştir. Salgının seyrine göre üniversitelerimiz eğitim öğretim enstrümanlarını kullanabilecekler.
HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?
Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.
Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.