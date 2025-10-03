Hiçbir bitki kendi toprağı dışında tam yeşermez

Çocuk yetiştirme ve çocukların ruhsal gelişimi konusunda çalışmalar yapan uzman psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş yurtdışında eğitim alıp oraya yerleşme hedefi olan gençlere ve velilere mesaj verdi. Baltaş ''Çocukların önünde Türkiye'nin kötü gittiği yönünde konuşma yapmayın. Bunun sonucunda gençlerimizde Türkiye'nin yaşanmaya değer bir yer olmadığı anlayışı yerleşiyor. Her bitki kendi toprağında yeşerir. Hiçbir bitki kendi toprağı dışında tam potansiyele ulaşamaz. Gittiğiniz yerlerde yalnız yaşayacaksınız bunu unutmayın'' dedi. Rize Valiliği'nin öncülüğünde Türk Eğitim Derneği ve Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile Rize'de eğitim forumu düzenlendi. Forumda Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş "İz Bırakan Öğretmen Olmak" başlıklı ilham veren bir sunum yaptı. Sunumunda velilere ve gençlere de önemli mesajlar veren Baltaş son yıllarda artan yurt dışına yerleşme eğilimlerine de dikkat çekerek şunları söyledi:

BAYRAMLARI TATİL GİBİ GÖRMEYİN

Yurtdışında yaşayanlar daha düzenli toplumda yaşıyor. Ama akılları burada kalıyor.

Çocuklara bu toprakla borçlu olduklarını hissettirmeli. Yakın tarihi bilmek, çocuklara da göstermek, bayramı tatil gibi değil, bayram gibi kutlamak gerekiyor. Özellikle milli bayramları iyi kutlamalı.

Yurtdışında eğitimi destekliyorum ama dönmek kaydıyla. Siz Türkiye'yi kötülerseniz o çocuk gelmez. Mutsuzluğun sebebi mutsuz insanlarla çevrili ortamda yaşamak. Gelecekle ilgili olumlu beklentiler içinde olmalıyız.

Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren başlayarak bu topraklara borçlu olduğunu hissettirmemiz lazım.

ÇOÇUKLARA EV İŞİ YAPTIRIN

Her yaşta çocuğunuza ev işi yaptırın. Angarya gibi görünür ama aile içinde duygu birliği oluşturur. Düzen ve estetik katar.

Yaz aylarında çocuklarınızı çalıştırın. Çocukları sorumlukla ödüllendirin. Fazla empati disiplinsiz yapar. Tutarlı olun ve kızgın olduğunuzda disiplin uygulamayın.

EN ÖNEMLİ GÖREV ÖĞRETMENİN

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu yurtdışında okumak isteyen gençlerin nitelikli bir eğitim almak için yol aradıklarını belirterek "Bunu yapması gereken biziz, bunu yapması gereken siz öğretmenlersiniz" dedi. Öğretmenlere seslenen Pehlivanoğlu "Bir evladımız bu ülkenin kaderini değiştirebilir. İşte o çocuğumuzun kaderini değiştirecek olan sadece sizlersiniz" mesajını verdi.