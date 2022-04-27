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Giriş Tarihi: 27.4.2022 11:26 Son Güncelleme: 27.4.2022 11:26

Hiçbir Şey Nasıl Yazılır? TDK Hiçbir Şey Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Hiçbir Şey Nasıl Yazılır? TDK Hiçbir Şey Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Birden çok kelimeden oluşan birleşik kelimeler yazım yanlışı en çok yapılan kelimeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem internette hem de TDK sitesinde dil bilgisi açısından yazım şekli en çok aranan kelimeler de birleşik kelimelerdir. Yazım hataları sosyal hayatımızda ve iş hayatımızda sorunlarla karşılaşmamıza sebep olabilir. Bu yüzden gerek internetten gerekse de kitaplardan yararlanarak kelimelerin doğru yazılışını hepimizin öğrenmesi gerekmektedir. Peki, sıklıkla karşımıza çıkan ve günlük hayatımızda da sık kullandığımız hiçbir şey doğru yazılışını biliyor muyuz? Hiçbir şey kelimesi de kelime öbeklerinden oluşan birleşik bir kelime olduğu için yazım yanlışları ile karşımıza çıkması olasıdır. Gelin hiçbir şey nasıl yazılır beraber bakalım ve öğrenelim. İşte hiçbir şey yazılışı ile ilgili tüm cevaplarınız ve örnek cümle içinde kullanımı.

Türkçede çok fazla kelime bulunmaktadır ve bazı birleşik kelimeler de iki farklı kelimenin birleşmesi ile karşımıza çıkar. Tek kullanıldıklarında anlamlarını bildiğimiz kelimeleri bir arada kullanırken yanlış yazabilir. Unutmamak gerekir ki birleşik kelimelerin yanlış yazımlarında karşımıza anlam bozuklukları da çıkabilmektedir. Bu yanlışlığın önüne geçebilmek için hiçbir şey nasıl yazılır TDK da yazımı nasıldır diye sizin için araştırdık.

Hiçbir şey Nasıl Yazılır?

Kelime anlamı olarak "olmayan şeylerin tamamı, hiç olan şeylerin bütünü/tamamı" şeklinde karşımıza çıkan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre doğru yazılışı "HİÇBİR ŞEY" şeklinde olacaktır. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken nokta HİÇBİR kelimesi birleşik iken ŞEY kelimesinin ayrı yazıldığıdır. Hiçbir şey doğru yazılışı bu şekildedir.

Hiçbir Şey Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

  • Son günlerde çok mutsuz, hiçbir şeyin onu mutlu etmeyeceğini düşünüyor. (Doğru)
  • Pazardan geldiğinde eli boştu, hiçbirşey almamış. (Yanlış)

Hiçbir Şey TDK Doğru Yazımı

  • Hiçbir Şey (doğru kullanım)
  • Hiçbirşey (yanlış kullanım)

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Hiçbir Şey Nasıl Yazılır? TDK Hiçbir Şey Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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