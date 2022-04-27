Hiçbir Şey Nasıl Yazılır? TDK Hiçbir Şey Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Türkçede çok fazla kelime bulunmaktadır ve bazı birleşik kelimeler de iki farklı kelimenin birleşmesi ile karşımıza çıkar. Tek kullanıldıklarında anlamlarını bildiğimiz kelimeleri bir arada kullanırken yanlış yazabilir. Unutmamak gerekir ki birleşik kelimelerin yanlış yazımlarında karşımıza anlam bozuklukları da çıkabilmektedir. Bu yanlışlığın önüne geçebilmek için hiçbir şey nasıl yazılır TDK da yazımı nasıldır diye sizin için araştırdık.

Hiçbir şey Nasıl Yazılır?

Kelime anlamı olarak "olmayan şeylerin tamamı, hiç olan şeylerin bütünü/tamamı" şeklinde karşımıza çıkan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre doğru yazılışı "HİÇBİR ŞEY" şeklinde olacaktır. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken nokta HİÇBİR kelimesi birleşik iken ŞEY kelimesinin ayrı yazıldığıdır. Hiçbir şey doğru yazılışı bu şekildedir.

Hiçbir Şey Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Son günlerde çok mutsuz, hiçbir şeyin onu mutlu etmeyeceğini düşünüyor. (Doğru)

Pazardan geldiğinde eli boştu, hiçbirşey almamış. (Yanlış)

Hiçbir Şey TDK Doğru Yazımı