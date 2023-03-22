Hiçbiri Nasıl Yazılır? TDK Hiç Biri Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Hiçbiri nasıl yazılır araştırmasında konunun ayrıntılarını TDK sözlüğünde bulabilirsiniz. Bu kaynak, Türkçenin doğru kullanımı konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları bünyesinde barındırır. Hiçbiri kelimesinin kullanımı ile ilgili insanların tereddüt yaşadığı en önemli nokta, kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiğidir. TDK hiç biri doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Hiçbiri Nasıl Yazılır?

Hiçbiri, dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Bu kelime belirsizlik ifade eden sıfat ve zamir kapsamında kullanılan bir kelimedir. Belirsizlik ifade eden sıfat ve zamirlerin bitişik yazılması esastır. Doğal olarak hiçbiri kelimesinin doğru yazımı "hiçbiri" şeklinde olmalıdır. Bu kapsamda aşağıdaki esasları dikkate almanız gerekir.

Hiçbiri – doğru kullanım

Hiç biri – yanlış kullanım

TDK Hiç Biri Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

TDK sözlüğünde, dilimizde kullanılan tüm kelimelerin kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Bu kaynaktan bilgi edinebileceğiniz üzere hiçbiri kelimesi bitişik yazılmalıdır. Aşağıdaki cümle yapıları bu anlamda sizlere yol gösterecektir.

Hiçbiri onun kıymetini anlamadı. Hepsi arkasından konuştu.

Sorulardan hiçbiri kolay gelmedi. Onun için sınav sonucundan ümitli değilim.

Türkçemizde hiçbiri kelimesi gibi belirsizlik ifade eden çok sayıda sıfat ve zamir vardır. Bu kelimelerle ilgili bilgi sahibi olup doğru kullanımını öğrendiğinizde Türkçe dilbilgisine hâkimiyetiniz de artacaktır. Hiçbiri sözcüğü de bu kapsamda değerlendirilmelidir.