Hiçkimse Nasıl Yazılır? TDK Hiç Kimse Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Hiç kimse sözcüğü yazım yanlışına maruz kalan kelimeler arasında yer almaktadır. Fakat bu sözcüğün bir özelliği vardır ki yapılan yanlış tabir-i caizse gözü tırmalamaktadır. Yanlış açık bir şekilde belli olur. Hiç kimse sözcüğü ayrı mı yazılır yoksa birleşik mi yazılır? Sözcük ile ilgili doğru yazım ve daha fazlası için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Hiçkimse Nasıl Yazılır?

Hiçkimse kelimesi anlam bakımından herhangi bir kimsenin olmadığını belirtmek için kullanılan kelimelerden biridir. Kelime yanlış yazılan kelimeler arasında sıkça karşımıza çıkmaktadır. Birçok kişi hiçkimse kelimesini birleşik yazmaktadır. Oysa kelimenin birleşik olarak kullanımı yanlıştır. Peki hiçkimse kelimesi nasıl yazılır? Kelime Türk Dil Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre ayrı bir şekilde yazılmalıdır.

Hiç Kimse Ayrı Mı Yazılır?

Hiç kimse ayrı mı yazılır? Sözcük ile ilgili merak edilen sorular arasında yer alan bu soruya Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından bir açıklama getirilmiştir. Hiçkimse TDK açıklamasına göre doğru yazımı ayrı bir şekilde yazılmış halidir. Yani sözcük "hiç kimse" şeklinde yazılmalıdır. Birleşik şekilde yazılması yazım yanlışlığına neden olmaktadır.

Hiç Kimse Sözcüğünün Cümle İçinde Kullanımı

Hiç kimse sözcüğü ayrı yazılan bir sözcük olup birleşik yazılması yazım yanlışıdır. Bu nedenle kelimeyi yazarken dikkat edilmesi gerekmektedir. Kelimenin cümle içinde kullanımı ve doğru yazımı aşağıda verildiği gibidir;

"Beni buradan hiç kimse kaldıramaz."

"Evde birinin olduğuna emindim ama hiç kimse olmadığına dair çok direttiler."

Hiç Kimse Sözcüğünün Doğru Yazımı