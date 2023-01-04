Hicviye Nedir? Edebiyatta Hicviye Nazım Türü Özellikleri, Konusu ve Hiciv Örnekleri

Hicviye hangi dönem diyenlerin, bunun Divan edebiyatına ait olduğunu bilmeleri gerekir. Ne tür bir şiir olduğunu anlamak için hicviye örnekleri vardır. Hicviye halk edebiyatında karşılığı nedir diye merak ediyorsanız, bu şiir türü "taşlama" olarak geçer. Alay etme ve birini küçük duruma düşürme gibi amaçlarla yazılması, hicviye nazım türü özellikleri arasındadır. Hicviye konusu ile bu açıdan dikkat çekicidir. Hiciv nedir diyenler için de bu aynı anlama gelir. Türk edebiyatında hicviye nedir?

Hicviye Nedir?

Hicviye, Klasik Türk edebiyatı ya da diğer adıyla Divan edebiyatı nazım türlerinden biridir. Halk edebiyatındaki karşılığı ise "taşlama"dır. Günümüzde ise "yergi" olarak bilinir. "Satirik şiir" de Batı'daki karşılığıdır. Hicviyeler, gazel, murabba, muhammes ve kaside gibi nazım türleri ile yazılmıştır. Bu şiir, alay etme, dalga geçme, birini küçük duruma düşürme ve onu olumsuz anlamda eleştirme amacıyla yazılır. Bunu yaparken de mizahi bil dil kullanılır. Hicviyeler, bir kişi, grup veya topluluk için kaleme alınabilir. Hiciv ve hicviye aynı anlama gelir, divan şiirindeki diğer isimleri arasında hezl, müzah, tezhil, latife, mülatafa, mutayebe ve tariz bulunur. Bu türün en önemli temsilcisi, ünlü divan şairi Nef'i'dir. Onun "Sihâm-ı Kaza" isimli hicviyelerden oluşan eseri, bu türün en önemli örneklerinden biridir. Ek olarak, Süruri, Şeyhi, Eşref, Ziya Paşa, Neyzen Tevfik, Halil Nihat Boztepe, Hüseyin Rifat ve Fazıl Ahmet Aykaç da çok sayıda hicviye eseri yazmıştır.

Hicviye Örnekleri Neler?

Aşağıda, bu türün en önemli iki temsilcisine ait hicviye örnekleri verilmiştir.

Bize kâfir demiş müfti Efendi

Tutalım ben diyem ana müselman

Varıldıkça yarın ruz-ı cezaya

İkimiz de çıkarız anda yalan (Nefi)

Bana Tahir Efendi kelb demiş

İltifatı bu sözde zahirdir

Maliki mezhebim benim zira

İtikadımca kelb tahirdir (Nefi)

Merhamet eylemedi Şah –Acem

Milleti kırdı beş on zırzop ile

Kuş gibi girdi Acemler kafese

Topunu sildi süpürdü top ile (Şair Eşref)