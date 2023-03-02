Hidratasyon Nedir? Hidratasyon Olayı Nasıl Olur, Örnekleri Neler?

Kimyanın bir konusu olan hidratasyon nedir diye merak ediyor olabilirsiniz. Merakınızı gidermek adına hidratasyon ne demek sorusunun araştırmasını yaptık. Bununla beraber hidratasyon örnekleri neler onları da bulduk. İçeriğimizin kalan kısmında hidratasyon nedir sorusunun cevabına ve daha fazlasına erişebilirsiniz. Bunun için okumaya devam edin!

Hidratasyon Ne Demek?

Günlük hayatımızda çok sık karşımıza çıkmasa da karşılaştığımız zaman anlamını merak ettiğimiz kelimeler vardır. Hidratasyon kelimesi de bunlardan birisidir. İzlediğiniz bir televizyon programında, okuduğunuz dergi, kitap yada gazetede, sosyal medyada bu kelime karşınıza çıkmış olabilir. Duyduğunuzda illa ki merakınızı uyandırmıştır. Kimyada çözeltilerde ilgili bir konu olan hidratasyon, hidratlaşma olarak da bilinir. Kelime anlamı ise şu şekildedir:

- Sıvı desteği

- Su ile birleşme, su katma

- Suyla birleşme olayı

- Bir maddenin kimyasal tepki sonucu suyla birleşmesi

Hidratasyon Nedir

Hidratasyon, temelinde çözeltilere alakalı bir konu olduğu için ilk önce çözeltileri ile ilgili kısa bir bilgi vermekte fayda var.

Çözeltiler oluşurken birbirine benzer çözeltiler birbirlerini çözmektedir. Polar moleküllü çözeltiler polar olan çözeltiyi, apolar moleküllü çözeltiler ise apolar olan çözeltiyi çözmemektedir. Suyu oluşturan moleküller polar yapıdadır. İyonik bileşikler su içine katıldığında, iyonik bileşiği oluşturan kristaller polar su molekülleri tarafından sarılır. Örneğin iyonik bileşik olan NaCI suya katıldığı zaman bu moleküller iyonlarla etkileşir. Yani çözeltilerde çözünen iyonların su ile sarılması ve çevrilmesi olayına hidratasyon adı verilmektedir.

Su molekülleri kristal yüzeyindeki iyonlara yaklaşıp etrafını sarmalar, su moleküllerinin negatif uçları pozitif iyonlara, pozitif uçları negatif iyonlara doğru döner. Bu iyon-dipol çekim kuvvetleri kristaldeki iyonlar arası çekim kuvvetlerinden yeterince büyükse, çözünme olacaktır. İyonun etrafının su molekülleri ile sarılması hidratasyondur. İyonlar hidratasyona uğradığı zaman enerji açığa çıkarır. Hidratasyon enerjisinin büyüklüğü, iyonik kristalden iyonları ayırmak için gerekli enerjiden daha büyük olduğu zaman, iyonik katı suda çözünür.

Bir kimyasal maddenin yapısına su molekülü katarak yeni bir bileşik oluşturması olayı hidratasyondur.

Hidratasyon Örnekler

Çimento su ile karıştırıldığı zaman, klinker mineraller ile su arasında malzemenin sertleşmesine ve katılaşmasına neden olan bir kimyasal reaksiyon süreci başlar. Bu süreçte hidratasyon olayı devreye girer ve süreç sonrasında hidratasyon ürünleri meydana gelir. Betonun sertleşme sürecindeki hidratasyon olayının tamamlanması büyük önem taşır. Çünkü yüksek hidratasyon ısısı betonun basınç dayanımını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu gibi durumlarda çimentonun hidratasyon ısısının düşürülmesi amaçlanır. Çimentonun hidratasyonu dıştan merkeze doğru gelişir ve hidratasyon hızında sürekli azalma olur.