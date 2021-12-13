Hidrometre ne ölçer? Hidrometre nedir, ne işe yarar?

Hidroskop ve dansimetre olarak da bilinen hidrometre, sıvıların yoğunluğunu ölçmektedir. Tarihçesi 4. yüzyılın sonları ve 5. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Kireneli Synesius adında bir filozof, İskenderiyeli Yunan bilgin Hypatia'ya bir mektup göndermiş, bir miktar maddi destek vererek kendisine bir hidrometre yapmasını istemiştir.

Hidrometre Nedir?

Hidrometre, sıvıların yoğunluğunu ve özgül ağırlığını ölçmeye yaratan bir araçtır. Genellikle camdan yapılan bu alet tüp şeklindedir. Bir ucunda sıvı içerisinde dik durması için bir ağırlık, diğer ucunda da silindirip bir sap bulunmaktadır. İnce uzun olan kabın içine sıvı dökülür ve hidrometre serbestçe yüzecek şekilde içine bırakılır.

Hidrometre Ne İşe Yarar?

Hidrometrelet, Arşimet prensibine göre çalışmaktadır. Sıvı içerisinde bulunan asılı haldeki katının yer değiştirmesi ve sıvının ağırlına eşit olan bir kuvvetin şamandıracağı belirtilen yüzdürme yöntemine dayanarak çalışmaktadır. Bu yüzden hidrometre, yoğunluğu daha yüksek olan bir sıvıdan daha düşük olan sıvıya batırılmaktadır.

Hidrometre Ne Ölçer?

Hidrometrenin ölçtükleri ve kullanım alanları oldukça geniştir. Her uygulama için spesifik hidrometreler bulunmaktadır. İşte bunlardan birkaçı:

Laktometre: Bu hidrometre çeşidi sütün saflığını ölçmektedir.

Bu hidrometre çeşidi sütün saflığını ölçmektedir. Alkolmetre: Bu hidrometre çeşidi ise alkolun gücünü ölçmektedir. Alkolmetre, 'potansiyel alkon' hacim yüzdesini göstermektedir.

Bu hidrometre çeşidi ise alkolun gücünü ölçmektedir. Alkolmetre, 'potansiyel alkon' hacim yüzdesini göstermektedir. Sakarimetre: Bu hidrometre ise bir çözeltideki şeker miktarını ölçmek için kullanılmaktadır. Bira ve şarap üreticileri tarafından kullanılan bu alet, dondurma yapımında da kullanılmaktadır.

Bunların dışında termohidrometre petrol ürünlerinin yoğunluğunu ölçmek için kullanılırken ürinometre idrar analizi için kullanılmaktadır.