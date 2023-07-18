Her toprak cinsinin kendine has nitelikleri ve canlılara sağladığı birtakım faydaları vardır. Birçok kullanıcı toprak türleri arasında bulunan hidromorfik toprak tipinin ne olduğunu merak etmekte ve konuyla ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için hidromorfik toprak nedir, hidromorfik topraklar nerede görülür, özellikleri neler, verimli mi gibi soruların cevaplarına değindik.

Hidromorfik Toprak Nedir?

Hidromorfik toprak türü, temel toprak tipi olarak bilinen intrazonal topraklarından biridir. Sürekli sulu bir yapısı vardır. Dünyada ve ülkemizde bulunan toprakların kimisi besin için gerekli olan verime sahipken kimisi sahip değildir. Tamda bu noktada hidromorfik topraklar verimli mi konusu gündeme gelmektedir. Bu tür topraklar daha çok sulak olan alanlarda görülmektedir. Sulak bölgelerde oluştuğu için verimsiz bir toprak olarak bilinmektedir. Bu yüzden hidromorfik topraklar nerede olur sorusu büyük önem teşkil etmektedir. Bu toprak çeşidine yaygın olarak su miktarı çok olan bataklık tarzı alanlarda rastlanılmaktadır. Bu yüzden sulu toprak veya bataklık toprak olarak da adlandırılmaktadır.

Hidromorfik Toprak Özellikleri Nelerdir?

Dünyanın ortalama yüzde otuzluk bir kısmı toprak parçasından meydana gelmektedir. Yaşam kaynağı olarak ifade edilen topraktan verim almak son derece önemlidir. Ancak verimli topraklar kadar verimsiz toprakların da varlığı çok fazladır. Hidromorfik topraklar, verimsiz ve sulu alanlarda görülen bir toprak çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu toprak türüyle ilgili en merak edilen konulardan biri Türkiye'de nerede görülür konusudur. Ülkemizin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Konya Havzası, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Erzurum Ovası ve Ege Bölgesi'nde bulunan Küçük Menderes ile Büyük Menderes'in denize yakın olan kısımları, bu toprak türü bakımından zengindir. Hidromorfik toprakların beli başlı temel özellikleri vardır. Hidromorfik toprak özellikleri genel olarak şu şekildedir: