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Giriş Tarihi: 4.7.2023 11:10 Son Güncelleme: 4.7.2023 11:10

Hidrosfer Nedir? Hidrosfer Özellikleri Neler, Neyden Oluşur?

Dünya, farklı katmanlardan oluşmuş bir küredir. Bu katmanlardan biri de hidrosferdir. Peki, hidrosfer nedir? Hidrosfer özellikleri neler sorusuna cevap bulmak için yararlanacağınız çok sayıda kaynak vardır. Hidrosfer neyden oluşur konusu da merak edilenler arasındadır. Hidro, Latincede “su” demektir. Hidrosfer de su ile ilgili tabakayı ifade eder. Hidrosferi oluşturan unsurlar nelerdir sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Hidrosfer Nedir? Hidrosfer Özellikleri Neler, Neyden Oluşur?

Hidrosfer, coğrafya derslerinde sıklıkla karşınıza çıkacak olan bir terimdir. Hidrosfer nedir sorusu da coğrafya derslerinde araştırılan bir konudur. İncelediğiniz kaynaklarda Hidrosfer özellikleri neler sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Hidrosfer neyden oluşur sorusu da genel kültür açısından çok önemlidir. Hidrosferi oluşturan unsurlar nelerdir sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Hidrosfer Nedir?

Dünya, farklı tabakalarla çevrelenmiş bir yapıdır. Bu yapılar dünyanın koruma altında olmasını sağlar. Söz konusu tabakalar, dünyada yaşayan canlılar için de son derece önemlidir. Hidrosfer de bu kapsamda önemli olan bir tabakadır.

Hidrosfer, kesikli su tabakası olarak ifade edilen bir dünya tabakasıdır. Dünyada en çok bulunan madde de sudur. Hidrosferin % 97,5'luk kısmı tuzlu sudan oluşur. Geri kalan % 2,5'luk kısım ise tatlı sudur. Bu anlamda hidrosforun tuzlu ve tatlı su karışımdan oluştuğunu söyleyebiliriz.

Hidrosfer Özellikleri Neler?

Dünyada en çok bulunan maddelerin başında su gelir. Hidrosferde bulunan tatlı ve tuzlu su, bu tabakanın oluşmasına neden olmuştur. Hidrosferin genel anlamda özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Tatlı ve tuzlu sudan oluşmaktadır.
  • Dünyanın kuzey ve güney kutup bölgelerinde buz kütlesi şeklinde kendini gösterir.
  • Su kürenin içinde okyanus, deniz, göller ve nehirler bulunur.
  • Su içinde yaşayan canlılar, hayatını su küreye borçludur.
  • Su küre, dünyada yaşamın sağlıklı şekilde devam etmesi açısından gereklidir.

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Hidrosfer Nedir? Hidrosfer Özellikleri Neler, Neyden Oluşur?
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