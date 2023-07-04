Hidrosfer Nedir? Hidrosfer Özellikleri Neler, Neyden Oluşur?

Hidrosfer, coğrafya derslerinde sıklıkla karşınıza çıkacak olan bir terimdir. Hidrosfer nedir sorusu da coğrafya derslerinde araştırılan bir konudur. İncelediğiniz kaynaklarda Hidrosfer özellikleri neler sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Hidrosfer neyden oluşur sorusu da genel kültür açısından çok önemlidir. Hidrosferi oluşturan unsurlar nelerdir sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Hidrosfer Nedir?

Dünya, farklı tabakalarla çevrelenmiş bir yapıdır. Bu yapılar dünyanın koruma altında olmasını sağlar. Söz konusu tabakalar, dünyada yaşayan canlılar için de son derece önemlidir. Hidrosfer de bu kapsamda önemli olan bir tabakadır.

Hidrosfer, kesikli su tabakası olarak ifade edilen bir dünya tabakasıdır. Dünyada en çok bulunan madde de sudur. Hidrosferin % 97,5'luk kısmı tuzlu sudan oluşur. Geri kalan % 2,5'luk kısım ise tatlı sudur. Bu anlamda hidrosforun tuzlu ve tatlı su karışımdan oluştuğunu söyleyebiliriz.

Hidrosfer Özellikleri Neler?

Dünyada en çok bulunan maddelerin başında su gelir. Hidrosferde bulunan tatlı ve tuzlu su, bu tabakanın oluşmasına neden olmuştur. Hidrosferin genel anlamda özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.