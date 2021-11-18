Higrometre neyi ölçer? Higrometre nedir, ne işe yarar?

Higrometre basit bir nem ölçme aletidir. Nem ölçümünde modern enstrümanlar kullanılmaya başlandığından bu yana günümüzde daha dijital aletler kullanılmaktadır. Elektronik olarak nem ölçmenin iki yolu vardır aslında. Bunlar; kapasitatif ve direnç yolları. Kapasitatif yolda iki metal plaka arasına giren suyun kapasitansı değiştirmesiyle nem ölçülürken, direnç yolunda ise polimer membranın emdiği suyun, geçirgenliği değiştirmesiyle nem ölçülür.

HİGROMETRE NEDİR?

Higrometre, havadaki nemi ölçmek için kullanılmaktadır. Kısacası havadaki nemi ölçen alete denir.

HİGROMETRE NEYİ ÖLÇER?

Havadaki nemi ölçmeye yarayan higrometreler, nemölçer olarak da adlandırılmaktadırlar. Basit bir mekanizmadan oluşan ve içinde iki termometre bulunduran bir mekanizmaya sahip olan aletler, genellikle bağıl nemi ölçmektedirler.

HİGROMETRE NASIL ÇALIŞIR?

Basit bir şekilde kullanılan higrometreler, birisinin haznesi devamlı ıslak tutulan iki termometreden oluşmaktadırlar. Termometrenin devamlı daha düşük sıcaklık göstermesini sağlayan, ıslak olan haznenin etrafındaki sıvının buharlaşmasıdır. Fakat donma noktasının altındaki sıcaklıklarda bu sistem çalışmamaktadır. Yani ıslak termometrenin haznesinin etrafında ince bir buz tabakası oluşur. Daha sonra sıcaklığın doğru olarak gösterilmesini engeller. Bu gibi durumlarda kuru olan termometre daha yüksek sıcaklıklar gösterebildiği söyleyebiliriz.

HİGROMETRE NE İŞE YARAR?

Nem ölçüm cihazı olan higrometreler sayesinde nem değerleri istenilen seviyede tutulabilir. Nem ölçümünde kullanılacak hassas ölçümler ile daha net sonuç alınmasına ve iş verimliliğinin artmasına yardımcı olur. Tarım, ısıtma-soğutma (iklimlendirme), endüstriyel alanlarda, üretim tesisleri, depolama alanları ve taşıma araçlarındaki koşulları değerlendirmede, nem konusunda hassas ürün ve cihazları korumak için nem kontrolünün yapılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.