Hılful Fudul Nedir? Hilfül Fudul Amacı ve Kuruluş Sebebi Ne, Öncüsü Kim?

Hilfü'l fudul nedir, Ficar savaşları sonrasında iyi niyetli ve saygın insanların aracılığıyla kurulmuş olan bir barış cemiyeti olarak bilinmektedir. Hz. Muhammed'de bir zaman sonra bu cemiyete dahil olmuştur. Hilfü'l Fudul'da görevli olan insanlar farklı dünya görüşünde olsalar da temel ahlaki görevlerde bir araya gelmişlerdir. Çoğu insanın merak ettiği hilfül fudul amacı ve kuruluş sebebi nedir ve neden kuruldu sorularının en temel cevabı, zulmü engellemek ve uzlaşma yoluna gitmektir.

Hılful Fudul Nedir?

Konuya hilfül fudul ne demek olduğunu kısaca açıklayarak anlatmaya başlayalım. Bu barış cemiyeti Ficar savaşlarından sonra kurulmuş olan bir cemiyettir. Birçok insan bu cemiyetin hangi eylemlerde görev aldığını, hılful fudul ne zaman kuruldu soruların cevaplarını merak etmektedir. Kurulan bu cemiyete bir zaman sonra Hz. Muhammed'de dahil olmaktadır. Tüm bunların ardından hilfül fudul amacı ve kuruluş sebebi nedir sorusu akıllara gelmektedir fakat bunun cevabı çok nettir. Bu cemiyet hicret sonrasında siyasi bir parti olma amacıyla kurulmuştur. Hz. Osman'ın ölümüyle birlikte bu cemiyetin tüm faaliyetleri sonlandırılmıştır. Cemiyet içinde görev alan çoğu insan bulunmaktadır. Cemiyet neden kuruldu, en temel görevi nedir bunu açıklayalım; kurulma amacı zulümleri engellemek ve uzlaşma yollarını genişletmektir. Aynı zamanda hilful fudul, halkın haklarını arayabilmesi amacıyla kurulmuş olan bir cemiyettir.

Hilfül Fudul Amacı ve Kuruluş Sebebi Ne, Öncüsü Kim?

Hılful fudul nedir konusunu yukarda anlatmıştık. Peki hılful fudul ne zaman kuruldu ve neden kuruldu bunları inceleyelim. 580'li yıllarda genellikle Ficar Savaşları sonrasında Arap kabileleri arasında bir anarşi ve kargaşa ortamı meydana gelmektedir. Bu kargaşa sırasında zayıf ve mazlum olan insanların korunması ve haklarının aranması için cemiyete ihtiyaç duyulmaktadır. Hilfül fudul amacı ve kuruluş sebebi nedir sorusu tam olarak burada akıllara gelmektedir çünkü bu amaçla kurulmuş olan, insanlara yardım eden bir cemiyettir. Bu topluluğun ilk görevi As Bin Valid'den Zübeydli olarak bilinen bir insanın hakkını aramak olmuştur.

Hz. Muhammed, Cahiliye devrinde yalnızca Hilfü'l Fudul'a katılım göstermiştir ve öncü olmuştur. Kendisi nübüvvetten sonra Hilfü'l Fudul ile ilgili "Abdullâh bin Cüd'ân'ın evinde amcalarımla beraber, Hılfü'l-Fudûl'de hazır bulundum. O meclisten o kadar memnun oldum ki, ona bedel bana kızıl develer verilse, o kadar sevinmezdim." demiştir. Peygamber efendimiz bundan sonra da konuşmasına cemiyete yine çağrılsa yine iştirak edeceğini dahil etmiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi Hz. Muhammed her daim mazlum için zalim karşısında duracağını belirtmiştir. Hilfü'l Fudul'a katılanlar cemiyete ait anlaşma yeminini kabul ederdi. Bu yemin 3 maddeden oluşmaktadır ve şu şekilde sıralanmaktadır;