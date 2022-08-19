Hilm Ne Demek? Dinde Hilm Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir, Hadislerde ve Ayetlerde Yeri Nedir?

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Hilm Ne Demek

Hilm kelimesi Türkçe sözcükler içerisinde halim kelimesiyle yakın olabilir. Bu kelime İslam öncesi Arap edebiyatında akıl anlamına gelmekteydi. Bu sıfat çok ender kişilere verilen bir sıfat olmakla beraber bu kişiler sabırlı, huzur veren, yumuşak huylu kimselerdir de. İslam açısından derin bir anlamı olan hilm kelimesi bu sıfata sahip olmayanları ise zulüm, serkeşlik, saldırganlık gibi kelimelerle anlamlandırır.

Hilm Sahibi olmak

Hilm kavramı ve hilm sahibi olmak bazı kalıplarla açıklanmıştır. Hilm sahibi olan insan yumuşak huyluluk, sabır göstermek, tahammül etmek, öfke anında sakinliğini korumak ve vakur olmak, gücü yettiği halde intikam almaktan kaçınmak gibi özelliklere sahip insandır. Yani hilm sahibi insan tamamen hoşgörüye bürünmüş bir kişiliğe sahip insandır.