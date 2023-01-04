Hilmi Ziya Ülken Kimdir? Hilmi Ziya Ülken Eserleri, Felsefeye Katkıları ve Sanat Anlayışı

Hilmi Ziya Ülken kimdir araştırması, edebiyat alanına bakış açınıza da ışık tutacaktır. Hilmi Ziya Ülken eserleri ve kitapları da araştırmanız esnasında dikkatinizi çekecektir. Hilmi Ziya Ülken felsefe tanımı da kayda değer niteliktedir. Hilmi Ziya Ülken hayatı, edebiyata ilgi duyanların yanı sıra kendisinden sonraki yazarlara da yol gösterici olmuştur. Hilmi Ziya Ülken sosyolojiye ve felsefeye katkıları yazımızın devamında.

Hilmi Ziya Ülken Kimdir?

Hilmi Ziya Ülken, 3 Ekim 1901 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Dönemin ünlü yazarlarından olan Ülken, yazdığı eserler ile Türk felsefe geleneğinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Aynı zamanda bir sosyolog olan söz konusu yazar, toplum değerlendirmelerinde de önemli tespitler yapmıştır. İlk, orta ve lise hayatını İstanbul'da geçiren Hilmi Ziya Ülken, 1921 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde asistan olarak göreve başlamıştır.

Hilmi Ziya Ülken Hayatı

Hilmi Ziya Ülken 1933 yılına kadar çeşitli kurumlarda tarih, felsefe ve coğrafya öğretmenliği yapmıştır. 1934 yılında uzmanlık eğitimi kapsamında Almanya'ya giden Ülken, bu eğitimden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde doçent olmuştur. 1944 yılında profesör olan Hilmi Ziya Ülken 1957 yılında da ordinaryüs profesör olmuştur. 1973 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yaptıktan sonra da emekli olmuştur.

Hilmi Ziya Ülken Eserleri

Hilmi Ziya Ülken, 1938-1943 seneleri arasında insan dergisini yayınlamıştır. Aynı zamanda Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi'nde yönetici olara görev almıştır. Türk edebiyatına eserleri ile önemli katkılar sağlamış olan Ülken, 5 Haziran 1974 tarihinde vefat etmiştir.

Hilmi Ziya Ülken'in toplam 62 eseri vardır. Bu eserler arasında en çok bilinen ve okunanlar aşağıdaki eserlerdir.