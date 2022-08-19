Günden güne gelişen teknolojiyle beraber tüm bilgilere ulaşımın kolaylığı da artmış oldu. Artık merak ettiğimiz en zor konular hakkındaki bilgilere bile internet ortamında rahatlıkla ulaşım sağlayabilmekteyiz. Bu biz insanlar için gerçekten çok iyi bir avantaj durumunda. İnternet kullanıcıları arasında bakıldığında da en çok merak edilen araştırma konularından biri de hilye ve Hilye-i Şerif'in ne anlama geldiği olmuştur. Yazımızda bizler hilye nedir, Hilye-i Şerif ne demek, dinde ne anlama geliyor, edebiyatta örnekleri neler gibi konular hakkında açıklamalar yaparak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Hilye Nedir

Sözlük anlamıyla "süs, ziynet, kolye" gibi anlamları olan hilye mecazen de "yaratılış, suret ve güzel vasıflar" denmektedir. Kelime Osmanlı kültüründe Resul-ü Ekrem'in vasıflarını, bu vasıflardan bahseden kitap ve levhaları ifade etmek için kullanılmıştır. Tük Dil Kurumuna göre hilye kelimesi şu şekildedir: Hz. Muhammed'in dış görünüşünü ve niteliklerini tasvir eden manzum ve mensur eser.

Hilye-i Şerif Nedir

Hilye-i Şerif Hz. Muhammed'in (SAV) fiziki halinin betimlenerek anlatıldığı halidir. Peygamber'in ağır bir hastalık geçirdiği dönemde kızının ağlayarak "senin yüzünü bir daha nasıl göreceğiz" demesi üzerine Hz. Ali'ye (ra) yazdırdığı kelimelerden oluşan kendisinin resmidir. Hilye- i Şerif, Peygamber Efendimizin fiziki ve ruhi özelliklerini tasvir etmektedir. Müslümanlar arasında Hilye-i Şerif'in önemi de bu yüzden fazladır.