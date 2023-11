Him His Her Farkı Nedir? Him, His, Her Nerede ve Kimler İçin Kullanılır?

İngilizce dilindeki zamirler, konuşma ve yazı dilimizin temel taşlarından biridir. Aralarında yer alan "him," "his," ve "her" kelimeleri, dilbilgisel açıdan belirli kurallara tabidir ve cümle içinde kişileri veya nesneleri tanımlamada hayli işlevseldir. Bu zamirler, sadece cinsiyet farkını değil, aynı zamanda sahiplik, aidiyet ve belirli kişilere yapılan atıflar açısından da önemlidir. Him, his, her farkı, him his her nerede kullanılır, kimler için kullanılır konusu İngilizce derslerinin de önemli bir parçasıdır.

Him His Her Farkı Nedir?

"Him," "his," ve "her" İngilizce dilinde kullanılan zamirlerdir ve genellikle kişileri veya nesneleri belirtmek, tanımlamak veya onlara atıfta bulunmak için kullanılırlar. İşte bu üç zamirin farkları:

Him:

"Him," üçüncü tekil şahıs erkekleri temsil eden bir zamirdir.

Türkçe'de "onu" veya "ona" gibi anlamlara gelir.

Örnek: I saw him at the park. (Parkta onu gördüm.)

His:

"His," yine üçüncü tekil şahıs erkekleri temsil eden bir zamirdir, ancak bu sefer sahip olma durumunu ifade eder.

Türkçe'de "onun" gibi anlamlara gelir.

Örnek: This is his book. (Bu, onun kitabıdır.)

Her:

"Her," genellikle üçüncü tekil şahıs kadınları temsil eden bir zamirdir. Ancak, cinsiyet belirtilmeden genel olarak kullanılabilir.

Türkçe'de "onu" veya "ona" gibi anlamlara gelir.

Örnek: I talked to her yesterday. (Dün onunla konuştum.)

Him His Her Nerede Kullanılır?

"Him," "his," ve "her" kelimeleri İngilizce'de zamir görevinde kullanılır.

Him His Her Kimler İçin Kullanılır?

Genelde, "him" erkekleri, "her" ise kadınları temsil eder. "His" ise belirli bir erkeğe ait olan bir şeyi ifade eder.

Him:

Örnek 1: I saw John at the party. I talked to him about the upcoming project. (Partide John'u gördüm. Gelecek projeden onunla konuştum.)

Örnek 2: She introduced me to her brother. I haven't met him before. (Bana erkek kardeşini tanıttı. Daha önce onunla tanışmamıştım.)

His:

Örnek 1: Tom is bringing his guitar to the concert. (Tom, konser için kendi gitarını getiriyor.)

Örnek 2: The dog wagged its tail, showing his excitement. (Köpek, kuyruğunu sallayarak heyecanını gösterdi.)

Her:

Örnek 1: Mary is going to the market. I will meet her there. (Mary, pazara gidiyor. Onunla orada buluşacağım.)

Örnek 2: This is her house. (Bu, onun evi.)