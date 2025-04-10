Hindistan Cevizi Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Hindistancevizi Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Günümüzde market raflarında sıkça gördüğümüz ve özellikle sağlıklı beslenme tariflerinde karşımıza çıkan hindistan cevizi, sadece faydalarıyla değil, isminin yazımıyla da zaman zaman kafa karıştırıyor. "Hindistan" ve "cevizi" kelimelerinden oluşan bu birleşik isim, günlük kullanımda farklı şekillerde yazılabiliyor. Hindistan cevizi nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularının cevaplarını öğrenmek hem dil bilgisi açısından hem de metinlerdeki tutarlılık açısından oldukça önemlidir.

Hindistan Cevizi Nasıl Yazılır?

Türkçede birleşik kelimelerin yazımı belirli kurallara tabidir. Genellikle anlam kayması, tür değişikliği veya her iki kelimenin de kendi anlamını yitirerek yeni bir kavram oluşturması durumunda kelimeler bitişik yazılır. Ancak "Hindistan cevizi" örneğinde, her iki kelime de kendi anlamını korumaktadır. "Hindistan" bir ülke adını, "cevizi" ise bir meyve türünü ifade etmektedir. Bu nedenle, kelimeler arasında anlam bütünlüğü olsa da, ayrı yazılması gerekmektedir.

TDK'ye Göre Hindistancevizi Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) güncel Türkçe Sözlüğü'ne baktığımızda, "Hindistan cevizi" kelimesinin doğru yazımının ayrı olduğu görülmektedir. Yani, "Hindistan" kelimesi ile "cevizi" kelimesi arasında bir boşluk bırakılarak yazılmalıdır.