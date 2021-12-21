Hindistan Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? Hindistan Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Hindistan, tarihi, kültürü ve yoğun nüfusu ile en bilinen ülkelerden biridir. Ancak bu ülke hakkında detaylı bilgiler de kişiler tarafından merak edilir. Hindistan'ı gezmek isteyen ya da o ülkeye yerleşmek isteyen kişiler ülkenin bulunduğu kıtadan, coğrafi şartlarına kadar pek çok konuda araştırma yapar. Hindistan hakkında yazımızda tüm detayları bulabilirsiniz.

Hindistan hangi kıtada?

Dünya üzerinde en fazla nüfus toplamına sahip olan kıta Asya kıtasıdır. Hindistan'da dünyanın en yoğun nüfusuna sahip ülkesidir. Bu kapsamda Hindistan hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır? Sorusunun da cevabı Asya Kıtasıdır. Hindistan Asya kıtası üzerinde yer alan bir ülkedir. Hindistan'ın doğusunda Bangledeş ve Nepal yer alır. Güneyinde Nepal yer alır. Kuzeyinde ise Pakistan yer alır.

Hindistan ile sınır komşusu olan Pakistan'la arasında Kaşmir Bölgesi sorunu yaşanmaktadır. Kaşmir bölgesi çatışması ise günümüzde dahi devam etmektedir. Hindistan'ın nüfusu açıklanan son rakamlara göre 1.4 milyardır. Ülkenin en kalabalık şehri Mumbai'dir. Mumbai'nin nüfusu 16.4 milyondur. Mumbai'yi takip eden şehirler 13.2 ile Kolkota, 12.7 milyon nüfus ile Delhi ve son olarak 6.4 milyon ile Chennai'dir.

Hindistan hangi yarım kürede yer alır?

Hindistan Cumhuriyeti olarak bilinen ve uzun yıllar İngiliz sömürgesinde yaşayan Hindistan dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ikinci ülkedir. Hindistan aynı zamanda coğrafi alan açısından da 7. Sıradadır. Hindistan'ın yüz ölçümü 3 milyon 287 bin km'dir.

Resmi dini Hinduizm olan Hindistan'ın yer aldığı yarım küre de kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer alır. Hindistan Kuzey Yarım Küre'de yer alır. Hindistan'ın sınır komşusu olan ülkelerle çatışma yaşadığı da bilinmektedir. Özellikle Pakistan ile dini bir çatışma yaşamaktadır. Kaşmir bölgesi yüzünden su çatışması yaşayan iki ülke Müslüman – Hindu çatışmasını da günümüzde hala yaşamaktadır.

Hindistan Dünya'nın hangi bölgesinde?

Asya kıtasında yer alan Hindistan 200 yıla yakın bir süre İngiliz sömürgesinde yaşamıştır. Bağımsızlığına 1947 yılında kavuşan Hindistan dünyanın en yoğun nüfusuna sahiptir. Resmi olmayan son verilere göre nüfusu 1 milyar 368 milyondur. Çin'den sonra en kalabalık ikinci nüfusa sahiptir. Hindistan Cumhuriyet'i 29 eyaletten oluşur. Bu 29 eyalette de toplam 78 şehir yer alır. Bu eyaletlerin her biri bağımsız bir yapıdadır. Bu yüzden kendi hükümetlerini seçebilirler.

Hindistan kültür açısından da en dikkat çeken ülkelerden biridir. Hinduizm, Budizm, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi farklı dinlere ev sahipliği yapan bu ülke bu yüzden dünyanın en çok turist çeken ülkeleri arasında yer alır. Özellikle dini bayram süreçlerinde ülkeye gelen turist sayısında artışlar yaşanır. Yaklaşık 500'den farklı dil kullanıldığı ifade edilen Hindistan'da Hintçe resmi dil İken İngilizce ise eğitim dilidir.