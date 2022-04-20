Hindistan Para Birimi: Hindistan’ın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Değişik kültürlerin büyük bir harmanını sunan Hindistan'a seyahat etmek istiyorsanız ülkenin para birimini en kısa sürede döviz bürolarından edinebilirsiniz. Türkiye'den yaklaşık olarak 6- 6.5 saatte ulaşabildiğiniz Hindistan için yapacağınız araştırmalarda aklınıza gelebilecek her türlü faaliyette işinize yarayacak para birimi ve dönüşümleri ilk sırada yer almalıdır.

Hindistan'ın Para Birimi ve Sembolü

Güney Asya'da konumlanan Hindistan özellikle çok dinli yapısı ve farklı kültürleriyle dikkat çeken ülkelerin başında yer alır. İster turistik isterseniz de iş amaçlı seyahatlerinizde ülkeye ayak basmadan önce araştırmanız gereken en önemli şey Hindistan'ın para birimi olacaktır. Keza seyahatiniz boyunca tüm ülke sınırları içerisinde geçerli bir para birimi kullanabilmeniz gerekmektedir.

1835 yılından bu yana Hindistan'ın para birimi "rupi" olup bazı bölgelerde Hindistan rupisi ismiyle de anılabilir. Hem banknot hem de madeni para şeklinde Hindistan piyasasında bulunan rupi sembolü ₹ şeklinde karşımıza çıkar. Ülkede aktif olarak 7 madeni 10 adet de kağıt banknot şeklinde Hindistan Rupi'si kullanılır.

Hindistan Parası Kaç TL Eder?

Hindistan'da tam tamına 187 yıldır varlığını sürdüren para birimi rupidir. Ülke geneline hakim olan bu para birimi kendi içerisinde 100 adet paisa içerir. Dolayısı ile 1 Hindistan rupisi = 100 paise denilebilir. Eğer bu ülkeye gidecekseniz ve Hindistan parası kaç TL ediyor merak ederseniz günlük kurları takip etmeniz gerekir. Keza genellikle ülkeye giriş yapmadan önce kendi elinizdeki para birimini o ülkenin para birimine çevirmeniz büyük kolaylık sağlayacaktır.

Özellikle de dilini bilmediğiniz ülkelere seyahat ederken o ülkelerin para birimi hakkında ve değeri hakkında küçük bir araştırma işinize yarayacaktır. Günlük kurlara göre şimdilerde 1 Hindistan rupisi 0,19 Türk Lirası'na eşittir. Buna göre örneğin elinizdeki 100 TL Hindistan parasına çevrilecek olursa 520,61 rupi eder.