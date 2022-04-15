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Giriş Tarihi: 15.4.2022 10:52 Son Güncelleme: 15.4.2022 10:52

Hindistan’da Saat Kaç? Hindistan Türkiye Saat Farkı İle Yeni Delhi’de Şu An Saat Kaç?

Hindistan’da Saat Kaç? Hindistan Türkiye Saat Farkı İle Yeni Delhi’de Şu An Saat Kaç?

Dünya'nın en renkli kültürlerinden birini barındıran Hindistan’a hayatlarında bir kez de olsa gitmek isteyen insanlar hep var olmuştur. Ganj Nehri’ni, Himalayalar’ı, Tac Mahal’in harika mimarisini ve Hint dini inanç kültürlerini yerinde görmek her insana cazip gelmektedir. Dünya üzerinde her ülkeden Hindistan topraklarına gerek turlarla gerekse bireysel yollarla turizm için ziyaret gerçekleştiren insan sayısı oldukça fazladır. Ziyaretçiler için; Hint mimarisini, dini tapınaklarını, kültürel farklılıklarını, yemeklerini, doğasını ve sosyal yaşamlarını merak etmemek oldukça güç bir durumdur. Ülkemizden Hindistan’a turistlik sebepler ile gitmek isteyen kişiler için iki ülke arasındaki saat farkını bilmek, Hindistan ülkesinde daha sağlıklı ve daha uyumlu vakit geçirebilme şanslarını artıracaktır. GMT+5.5 zaman dilimini kullanan Hindistan ile GMT+3 zaman dilimini kullanan Türkiye arasında 2.5 saatlik bir zaman farkı vardır. Bu sebeple Hindistan –Yeni Delhi, Türkiye’den 2.5 saat daha ileridedir. Peki ya Hindistan’da saat kaç? Hindistan Türkiye saat farkı ile Yeni Delhi’de şu an saat kaç? Sizler için derledik...

Hindistan'da saat kaç sorusu; Hindistan'a gidecek insanlar için oldukça önemlidir. Hintlilerin yaşamlarını, mimarisini, kültürlerini ve görülmesi gereken diğer her şeyi zamanında görmek ve yaşamak için iki ülke arasındaki saat farklılığına hakim olmak gerekir. Saat farklılıkları ülkeler arasındaki kullanılan yerel saatler ve meridyen farklılıklarından dolayı oluşmaktadır. Hindistan ve Türkiye ülkeleri farklı meridyenler arasında bulunmakta ve Hindistan GMT+5.5 zaman dilimini kullanırken, Türkiye Cumhuriyeti GMT+3 zaman dilimini kullanmaktadır. Bu durum iki ülke arasında 2.5 saatlik bir farkı meydana getirmektedir. Bu saat farklılığını bilmek, ziyaretçiler açısından önem arz etmekte olup, turistlik faaliyetleri süresince daha keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlayacaktır.

Hindistan'da Şu An Saat Kaç?

Asya Kıtası'nın en büyük ve en fazla nüfusa sahip olan ülkelerinden biri olan Hindistan'da GMT+5.5 zaman dilimi kullanılmaktadır ve Hindistan Türkiye'den 2.5 saat daha ileridedir. 1.38 milyar nüfusa sahip olan Hindistan'da saat 05:00 olduğunda Türkiye'de saat henüz 02:30 olmaktadır.

Hindistan Türkiye Saat Farkı

Hindistan'da resmi yerel saat, başkent Yeni Delhi'ye göre ayarlanmıştır ve Türkiye(Ankara) ile arasındaki saat farkı 2.5 saattir. Türkiye Hindistan'dan tam 2.5 saat daha geridedir. Hindistan; Çin, Afganistan, Nepal, Bhutan, Bangladeş, Myanmar, Pakistan gibi ülkeler ile karadan, Sri Lanka ve Maldivler gibi Ada ülkeleri ile de denizden komşudur.

Türkiye ile Hindistan arasındaki uçak yolculuğu 7 saat sürmektedir. Türkiye Hindistan'dan 2.5 saat daha geridedir. Örneğin Türkiye'de saat 07:00 ise Hindistan'da saat 09:30 olmaktadır.

Hindistan Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Hindistan ülkesi, Türkiye'ye göre daha Doğu'da yer almaktadır. Güneş Hindistan'da Türkiye'den hem daha önce doğmaktadır hem de daha önce batmaktadır. Hindistan ile Türkiye arasındaki saat farkı 2.5 saattir. Türkiye ve Hindistan arasındaki meridyen farklılıkları ve coğrafi uzaklık sebebiyle iki ülke arasındaki saat farklılığı 2.5 saattir. Türkiye Hindistan'dan 2.5 saat daha geridedir.

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Hindistan’da Saat Kaç? Hindistan Türkiye Saat Farkı İle Yeni Delhi’de Şu An Saat Kaç?
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