Hint Deniz Seferleri Sonuçları- Hint Deniz Seferleri Komutanları, Önemi, Tarihi ve Nedenleri

Hint Deniz Seferleri sonuçları Osmanlı açısından önemlidir. Bu konu araştırılırken özellikle Hint Deniz Seferleri nedenleri üzerinde de durmak gerekir. Çünkü Osmanlı ve Portekiz'i karşı karşıya getiren seferlerdir. Hint Deniz Seferleri nereleri aldık sorusuna ise farklı yer isimleri ile yanıt verilebilir. Hint Deniz Seferleri komutanları, önemi, tarihi ve nedenleri hakkında tüm merak edilenleri sizler için haberimizin devamında paylaştık.

Hint Deniz Seferleri Nedir?

Hint Deniz Seferler, Osmanlı Devleti'nin 1538 tarihinden itibaren Hint Okyanus'unda gerçekleştirmiş olduğu önemli dört seferdir. Bu seferler sırasında Osmanlı Devleti Portekiz devleti ile savaşmak durumunda kalmıştır.

Yavuz Sultan Selim 1517 tarihinde Mısır'ı almıştır. Bu başarı sonrasında da Osmanlı Devleti Portekiz ile bir askeri rekabete başlamıştır. Bu da ilerleyen süreçlerde Hint Denizi'ne sefer düzenlemeyi gerekli hale getirmiştir. Bu seferler Osmanlı Devleti padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından gerçekleştirilmiştir. Hint Denizi'ne toplamda 4 sefer düzenlenmiştir. Seferler Kızıldeniz, Hint Okyanusu ve Basra Körfezi'nde gerçekleşmiştir.

Hint Deniz Seferleri Nedenleri Neler?

Hint Deniz Seferlerinin birçok nedeninden bahsedilebilir. En genel ve bilinen nedenler arasında şunlar yer alır:

Hindistan'da bulunan Gücerat Hükümdarı Osmanlı Devleti'nden yardım istemiştir.

Eski ticaret yolları canlandırılmak istenmiştir.

Basra Körfezi ve Kızıldeniz'de Portekiz etkin hale gelmek istemiştir.

Portekizlileri bu sulardan uzaklaştırmak önemli nedenlerden biridir.

Hindistan'daki küçük İslam devletleri ve Sumatra'da bulunan Açe İslam Sultanlığı Portekiz tehdidine karşı yardım talebinde bulunmuştur.

Bunların her biri Hint Deniz Seferleri açısından önemli nedenlerdir.

Hint Deniz Seferleri Sonuçları Nedir?

Hint Deniz Seferleri belli konularda istenilen başarılara ulaşamamıştır. Bu seferler sırasında özellikle Portekiz'i bulundukları yerden uzaklaştırmak mümkün olmamıştır. Akdeniz ticareti tam anlamı ile eski haline de döndürülememiştir. Ancak iki amaç kısmen de olsa gerçekleştirilmiş sayılır. Portekizlilerin bu seferler sonrasında ciddi zarar gördüğü bilinen durumlar arasındadır. Bunun yanında Osmanlılar da mücadeleyi bırakmama konusunda ısrarcı olmuşlardır. Bu durum Portekiz'in ticari faaliyetlerine ciddi zarar vermiştir. Seferler sırasında Aden Kıyıları, Habeşistan'ın kuzeybatı kısımları ve Eritre ile Yemen Osmanlı kontrolüne geçmiştir.

Hint Deniz Seferleri Komutanları, Önemi, Tarihi ve Nedenleri

Hint Deniz Seferleri dört farklı seferden oluşur. Her seferde orduya farklı bir komutan komuta etmiştir. Komutanlar şu şekildedir:

Birinci Hint Deniz Seferi: Hadım Süleyman Paşa

İkinci Hint Deniz Seferi: Piri Reis

Üçüncü Hint Deniz Seferi: Koca Murat Reis

Dördüncü Hint Deniz Seferi: Seydi Ali Reis

Komutasında gerçekleşmiş seferlerdir.