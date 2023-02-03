Hinterland Nedir? Türkiye’de Hinterlandı En Geniş ve En Dar Limanlar Hangileri?

Hinterlant nedir ve hinterlant ne demek, sözlük anlamına baktığımızda arka taraf, arka bahçe ya da iç bahçe olarak geçmektedir. Yine bunların yanında ülkenin Hinterlant alanı ne anlama gelir, baktığımızda ise ekonomik ve coğrafi anlamlarla karşılaşırız. Denize ya da okyanusa kıyısı bulunan ülkeler için geçerli olan bir terimdir hinterlant. Türkiye de denize kenarı olan bir ülkedir. Bu durumda Türkiye'nin en geniş hinterlandı hangi şehirde bakacak olursak liman genişliği ve ekonomik etkinliği etkilidir.

Hinterlant Nedir?

Hinterlant; şehir, liman ya da benzeri alanlarda "arkasındaki toprak parçası, iç bölge, arka bölge" anlamına gelen Almanca kökenli bir sözcüktür. Bu kelime İngilizce'de ilk defa 1888 yılında George Chisholm tarafından Handbook of Commercial Geography adlı eserinde Almancadaki "hinterlant" kelimesini İngilizceye alarak kullanmıştır.

Sözcük yine İngilizce 'de ilk kullanıldığı anlamda terim anlamlı olarak kullanılmıştır. İngilizce 'de ekonomik bir terim olarak kullanılan hinterlant, ithalat ve ihracat malzemelerinin depolandığı ve sevk edildiği yer ile ilişkilendirilmiştir. Daha sonra kelimenin kullanımı, belirli bir insan yerleşiminin etkisi altındaki herhangi bir yeri içerecek biçimde genişletilmiştir. Türk Dil Kurumu'nda ise karşılığı iç bölge olarak geçmektedir.

Bir Ülkenin Hinterlant Alanı Ne Anlama Gelir?

Kimi kaynaklarda ülkenin art etki alanı anlamına gelen hinterlant, coğrafi kavram olarak limanlarla ilişkilendirilmektedir. Limanların etki alanı ve genişliğini açıklayan hinterlantlar bir ülkenin deniz ticaretinde oldukça öneli bir önem taşımaktadır.

Deniz taşımacılığının önemini belirleyen ise ithalat ve ihracat yapılan limanının hinterlandının geniş olmasıdır. Hinterlantı geniş olan bir ülke ithalat ve ihracatta sürekli beslenerek deniz ticaretinde nitelikli bir ekonomiye sahip olmaktadır. Hinterlantı geniş bir limana aynı zamanda ulaşım olanakları da elverişliyse ithalatta ve ihracatta daha iyi bir ekonomiye sahiptir. Ucuz olan deniz taşımacılığı aynı zamanda ekonomiktir.

Türkiye'de Hinterlandı En Geniş ve En Dar Limanlar Hangileridir?

Türkiye dört tarafı denizlerle çevrili ve birden fazla limana sahip bir ülkedir. Her bölgesinde limanı olan ülkemiz, bu limanlardan hem ithalat hem de ihracat alanında deniz ticaretinden faydalanmaktadır. Birden fazla liman şehri olan ülkemizde her limanın hinterlantı geniş olamamanın yanında ulaşım olanakları da elverişli değildir. Özellikle dağların kıyıya daha yakın ve paralel uzandığı Karadeniz Bölgesi'nde limanların hinterlantı diğer bölgelere göre daha dardır. Ülkemizdeki limanlara ve hinterlant özelliklerine baktığımızda şu bilgilere ulaşırız.

Trabzon Liman: Hinterlandı dar bir limandır. Demir yolu ağı yoktur. Dalgakıran sayısının en fazla liman budur. Doğu Karadeniz Bölümü'nün en önemli limanıdır. İran transit ticaret yolu buradan geçer.

Hinterlandı dar bir limandır. Demir yolu ağı yoktur. Dalgakıran sayısının en fazla liman budur. Doğu Karadeniz Bölümü'nün en önemli limanıdır. İran transit ticaret yolu buradan geçer. İzmir Limanı: En önemli ihracat limanımızdır. Hinterlandı en geniş olan limandır. Demiryolu ulaşımı vardır.

En önemli ihracat limanımızdır. Hinterlandı en geniş olan limandır. Demiryolu ulaşımı vardır. Sinop Limanı: Ülkemizde hinterlandı en dar olan limanımızdır. Tombolo özelliği taşıyan bir limandır. Karadeniz'in tek doğal limanının olmasının yanında çok az gelişmiş limandır. Demiryolu ağı yoktur.

hinterlandı en dar olan limanımızdır. Tombolo özelliği taşıyan bir limandır. Karadeniz'in tek doğal limanının olmasının yanında çok az gelişmiş limandır. Demiryolu ağı yoktur. Samsun Liman: Hinterlandı geniştir. Karadeniz'de en önemli ticaretlerin yapıldığı limandır. Üzerinde demiryolu ağı vardır.

Hinterlandı geniştir. Karadeniz'de en önemli ticaretlerin yapıldığı limandır. Üzerinde demiryolu ağı vardır. İstanbul Limanı: En önemli ithalat limanımızdır. Ticaret hacmi oldukça yüksektir. En işlek olan ve gelişmiş limanımızdır.

En önemli ithalat limanımızdır. Ticaret hacmi oldukça yüksektir. En işlek olan ve gelişmiş limanımızdır. İzmit Limanı: Petrol rafinerisinin büyük çoğunluğu burada bulunmaktadır. İstanbul'dan sonra en gelişmiş limanımızdır. Üzerinde pek çok tersane vardır.

Petrol rafinerisinin büyük çoğunluğu burada bulunmaktadır. İstanbul'dan sonra en gelişmiş limanımızdır. Üzerinde pek çok tersane vardır. Bandırma Limanı: Bor işletmesini üzerinde barındırır. Bu nedenle önemli bir limandır.

Bor işletmesini üzerinde barındırır. Bu nedenle önemli bir limandır. İskenderun Limanı: Kıta sahanlığı en geniş olan limandır. Çoğunlukla ağır yük gemileri bu limanı kullanmaktadır. Demir çelik sanayisine dayalı bir ticater gelişmiştir.

Kıta sahanlığı en geniş olan limandır. Çoğunlukla ağır yük gemileri bu limanı kullanmaktadır. Demir çelik sanayisine dayalı bir ticater gelişmiştir. Antalya Limanı: Turizme bağlı olarak gelişen bir limandır. Demir yolu ağı yoktur. Yat ve Marina limanı olarak kullanılmaktadır daha çok.