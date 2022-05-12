Hiperintens kelimesi tıpta genellikle tanı aşamasında kullanılan kelimelerden birisidir. Bunun yanında MR cihazındaki görüntülerde çok sık kullanılmaktadır. Bunun haricinde hiperintens lezyon ve hiperintens nodül gibi bazı patolojik durumlar bulunmaktadır. Genellikle sinir sistemiyle ilgili bazı sıkıntılı durumlar ilk olarak akla gelmektedir. Hiperintens nedir? Tıpta hiperintens lezyon, nodül ve kitle ne anlama gelir? Gibi soruların yanıtı yazımızda…

Hiperintens Nedir?

Öncelikle hiperintens kelimesinin anlamına inceleyecek olursak Latince bir kelimedir. Bu nedenle Türkçesi de ''aşırı yoğun'' şeklindedir. Bu açıdan baktığımızda hiperintens kelimesini vücuttaki birçok olumsuz durumu tarif ederken kullanabiliriz. Tıpta teşhis aşamasında çok sık kullanılan terimlerden biridir. Ayrıca MR olarak bilinen manyetik rezonans cihazında renkli ve parlak alanlara hiperintens denmektedir. Nodül ise tabir olarak, normal olmayan doku büyümesi demektir.

Hiperintens Ne Demek?

Hiperintens lezyon, çoğunlukla MS olarak adlandırılan multipl skleroz hastalığının teşhisinde görülen bir durumdur. Sadece hiperintens lezyon bu teşhisi koymak için yeterli değildir. Daha birçok yöntem izlenip doğru teşhisin konulması gerekmektedir. Bunun yanında bu tarz lezyonlar genellikle yaşlılık döneminde görülmektedir. Görülen hastalarda ise çoğunlukla nörolojik ve psikiyatrik bir patolojik geçmiş bulunmaktadır.

Bu bağlamda hiperintens lezyon, nodül ve kitle olan bölgeler MR cihazında açık ve parlak bir şekilde gözükmektedir. Bu noktaların çoğu yüzeyde görünmemektedir. Bu nedenle ameliyat esnasında tespit edilmesi oldukça zordur. Ayrıca bilgisayarlı tomografi taramalarında da görülmezler. Radyologlar bu bölgeleri bazen tespit edememektedir. Bunun nedeni bu noktaların iğne deliği kadar küçük bir görünüme sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

T2 ağırlıklı MRI görüntüleme iki tip özel ayar kullanır: eko zamanı ve tekrarlama süresi. Lezyonlar, doku, doku tipi ve serbest su havuzları için normalden daha fazla sıvı içerdiği alanları gösterir. Ayrıca, bir T2 MRI'dan elde edilen verilerin; serbest suyun vurgulanmadığı ve odak, doku içinde yüksek konsantrasyonlarda su üzerinde olacak şekilde ayarlanması da mümkündür. Bu durum FLAIR dizisi olarak bilinir.

Hiperintens lezyonlar vb. ile ilgili hastalıkların tedavi seçeneklerini inceleyecek olursak ilk önce uygun tanının konulduğundan emin olmak gereklidir. Çünkü bu tarz durumlarda hastalığın teşhisi aslında tedavinin büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Gerekli teşhisler konulduktan sonra doktorlar, hastaya uygun tedaviyi uygulayacaktır. Ayrıca bu tarz patolojik durumların erken fark edilmesi de böyle hastalıkların tedavisinde büyük öneme sahiptir.