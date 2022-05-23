Hipodens Ne Demek? Tıp Dilinde Hipodens Lezyon, Nodül, Kitle Ve Görünüm Ne Anlama Gelir, Tehlikeli Mi?

Hipodens lezyon rahatsızlığı için tehlikelidir veya zararsızdır şeklinde bir yorum yapmak alanının uzmanı doktorlar haricinde kimsenin söylebileceği bir şey değildir. Peki ya hipodens ne demek? Erken ve geç fark edildiğinde hipodens lezyonun durumunda değişiklikler meydana gelebilir. Peki ya tıp dilinde hipodens lezyon, nodül, kitle ve görünüm ne anlama gelir, tehlikeli mi? işte hipodens ne demek? Sorusunun cevabı.

Hipodens Ne Demek?

Kelime anlamı olarak Lezyon kelimesinin anlamı doku bozukluğudur ve bu tıbbi bir terimdir. Bu terim hipodens kelimesi ile birleştiğinde "düşük lezyon yoğunluğu" anlamını kazanır. Vücutta (herhangi bir yerde olabilir) meydana gelen bu rahatsızlık genellikle dalak, karaciğer ve beyin organlarında görülür. Karaciğer lezyonu en çok rastlanılanıdır.

Hipodens Lezyon

Karaciğerdeki doku bozulduğu zaman bu rahatsızlık hipodens lezyon olarak adlandırılmaktadır. Bu tanı koyulduğu zaman bölgede yağlanma ve lekelenmelerin oluşması muhtemeldir. Genelde hipodens lezyon sağlıksız beslenen ve alkol kullanımını kontrol edemeyen kişilerde görülür.

Alkol direkt olarak karaciğeri kötü etkilediğinden dolayı alkollü ürünleri haddinden fazla tüketen kişilerin karaciğerlerinde problem çıkması olasıdır. Bu problemlerden yaygın olan bir tanesi de hipodens lezyon rahatsızlığıdır. Bu durumda karaciğer büyür ve ağrılar başlar. Bu ağrılar rahatsızlığın en başında pek hissedilmese bile karaciğer büyüdükçe ağrı hissedilir ve artar.

Hipodens Nedir?

Hipodens tıbbi bir terimdir. Bilgisayarlı tomografiler aracılığıyla çekilmiş olan filmlerin sonuçlarında hipodens terimine sıklıkla rastlanmaktadır. Genel olarak en temel anlamıyla hipodens, "düşük yoğunluk" anlamını taşır. Yetersizliği vurgulamak için kullanılan bu terim hipodens lezyon olarak kullanıldığı zaman lezyon yoğunluğunun yetersiz olduğunu belirtmekte ve vurgulamaktadır.