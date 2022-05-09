Hipofiz Bezi Görevi Ve Özellikleri - Hipofiz Bezi Nerede Bulunur, Nasıl Çalışır Ve Ne İşe Yarar?

Hipofiz bezi aslında salgı bezleri arasında orkestra şefi gibi bir rol üstlenmektedir. Ayrıca vücutta hormon üreten bezlere endokrin bez denilmektedir. Bu bağlamda hipofiz bezi, tiroid bezi gibi birçok endokrin bezi kontrol etmektedir. Bunun yanında bazı çalışma mekanizması ve görevleri bulunmaktadır. Hipofiz bezi görevi ve özellikleri- hipofiz bezi nerede bulunur, nasıl çalışır ve ne işe yarar? Gibi soruların yanıtı yazımızda…

Hipofiz Bezi Nedir?

Hipofiz bezi birçok hormon salgılayan ve vücutta oldukça önemli bir yerde bulunan endokrin bir bezdir. Bu hormon, vücuttaki hormonların salgılanma süresinden vücut iç dengesine kadar birçok durumu kontrol etmektedir. Bu nedenle hayati önemi bulunmaktadır.

Hipofiz Bezi Nerede?

Beynin tabanında ve Türk eğeri adı verilen bir kemiğin içinde bulunmaktadır. Hipofiz bezi ayrıca boyut olarak bezelyeye benzemektedir. Ortalama 5-7 mm arasındadır ve kadınlarda gebelik esnasında büyüyebilmektedir. Hipofiz bezinin üstünde beynin önemli merkezlerinden biri olan hipotalamus bulunur. Bu iki merkez birbiriyle etkileşim halindedir.

Hipofiz Bezi Hormonları

Hipofiz bezi iki ayrı lobdan oluşmaktadır. Bu loblardan farklı hormonlar salgılayarak vücuttaki diğer endokrin bezleri uyarmaktadır ve aynı zamanda kontrol etmektedir. Bu hormonları şöyle sıralayabiliriz:

Tiroid uyarıcı hormon (TSH)

Adrenokortikotropik hormon (ACTH)

Gonadotropin hormonlar

Prolaktin

Büyüme hormonu (BH) - Growth hormon (GH)

Antidiüretik hormon (ADH)

Oksitosin

Hipofiz Bezi Görevi

Hipofiz bezinin en önemli görevi vücuttaki hormonların dengesini sağlamaktır. Bu bağlamda yukarıdaki hormonlar ile gerekli bezler uyarılarak dengelenmesi gereken normal düzeyine getirilir. Bu bağlamda detaylı bir şekilde hipofiz bezi görevleri şunlardır: