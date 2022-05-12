Hipointens Nedir? Tıpta Hipointens Lezyon Ve Kitle Ne Anlama Gelir?

İnsan vücudunda birçok hastalık oluşabilmektedir. Bu hastalıkların teşhisinde de bazı radyolojik cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazların sonuçlarına bakacak olduğumuzda hiperintens ve hipointens gibi bazı terimlerin kullanıldığı görülmektedir. Bu kelimelerin Latince bir karşılığı bulunmaktadır. Bunun nedeni de dünyanın her yerinde doktorların aynı dili kullanmasından kaynaklanmaktadır. Tıpta oldukça sık kullanılan hipointens ne anlama gelmektedir? Bunun yanında Hipointens lezyon ve kitle ne demektir? Sorularının cevabı yazımızda…

Hipointens Nedir?

Hipointens görünümlerde normal görüntüye göre kıyaslandığında daha koyu bir görünüm şeklinde ifade edilir. Bunun yanında hipointens az yoğun anlamına kullanılan bir kelimedir. MR çekimi sonucunda az yoğun bölgeler normal görüntüye göre daha koyu gözükmektedir. Bu yerler de gösterilirken hipointens alanlar olarak ifade edilir.

Eğer dokuda hipointens bir durum görülürse o dokuda bazı patolojik durumların görüldüğü anlamına gelmektedir. Bu nedenle de doktorlar tarafından teşhisi bazen hiç de kolay olmamaktadır. Bazen cihazda bu alanlar oldukça küçük bir şekilde belirmektedir. Bunun tespitini yapmak için deneyimli doktorların incelemesi gerekmektedir. Bu durumda hipointens lezyon ve kitle sonucu oluşan hastalıkların tedavi sürecini önemli ölçüde etkilemektedir.

Hipointens lezyon ve kitleler bazı hastalıkların habercisi olarak görülmektedir. Vücutta bir takım olumsuz durumlar sonucunda dokularda ve organlardaki değişim lezyon olarak adlandırılır. MR sonucunda da bu lezyonlar görülüyorsa incelenen dokuda olumsuz bir işleyiş olduğu fark edilir ve doktor tarafından bazı tetkikler yapılarak doğru teşhise gidilir. Bu bağlamda Hipointens lezyon ve kitlelerin teşhis aşamasında önemli bir yeri bulunmaktadır.

Hipointens Ne Demek?

Hipointens Latince bir kelime olmasının yanında Türkçesi az yoğun olarak geçmektedir. Bunun yanında hipointens alanlarda lezyonlar ve kitleler görülebilir. Bu durumlarda lezyonun iyi huylu mu kötü huylu mu olduğu önemlidir. Bu açıdan baktığımızda uzman doktor kontrolünde gerekli incelemeler yapılarak lezyonun durumu ve hastalığın teşhis aşaması gerçekleştirilir.

Bunun yanında bu tarz olumsuz durumların belirtileri genelde bacaklarda uyuşukluk, bulanık görme problemi, idrar yapma zorluğu, halsizlik ve yorgunluk hissi, kusma ve bulantı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Hipointens lezyon ve kitlelerin nedeni olan hastalıkların tedavisi ise doktor kontrolünde bazı ilaçlarla yapılabilmektedir. Fakat bazı hastalıklarda fizik tedavi ve dinlenme gibi durumlar daha önemli bir konumdadır. Burada önemli olan lezyonun veya kitlenin iyi huylu olup olmadığıdır.