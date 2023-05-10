Hırvatistan Nerede? Hırvatistan Nereye Yakın, Komşuları Kimler ve Nasıl Gidilir?

Hırvatistan nerede araştırması için Dünya haritası bilginizi de yoklayabilirsiniz. Dünya haritasına baktığınızda Hırvatistan'ın Avrupa'nın güneydoğusunda olduğunu göreceksiniz. Küçük bir harita incelemesi ile Hırvatistan nereye yakın gibi merak edilen sorulara da cevap bulmuş olacaksınız. Hırvatistan'a nasıl gidilir gibi konunun merak uyandıran sorularının cevapları için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Hırvatistan Nerede?

Hırvatistan, Akdeniz ile Adriyatik kıyılarının kesiştiği yerde bulunmaktadır. Eşsiz güzelliklere sahip olan bu ülke Avrupa'nın güneydoğusunda yer alır. Doğal güzellikleri ve tarihi zenginliği ile ön plana çıkan bu ülke çok sayıda insan tarafından gezilip görülmek istenmektedir.

Hırvatistan, 1 Temmuz 2013 tarihinde Avrupa Birliğine üye olmuş bir ülkedir. Bu özelliği ile de Hırvatistan, bölgenin cazibe merkezi ülkelerinden biri haline gelmiştir. Söz konusu ülke, halkın refah seviyesi anlamında da öne çıkan coğrafyalar arasındadır.

Hırvatistan Nereye Yakın?

Avrupa'nın güneydoğusunda bulunan Hırvatistan, İtalya ile Adriyatik Denizinin doğusunda yer alır. Slovenya'nın da kuzeybatında olan Hırvatistan'ın kuzeyinde Macaristan, doğusunda Sırbistan, güneydoğusunda Bosna Hersek ve güneyinde Karadağ vardır.

Hırvatistan'a nasıl gidileceği de merak edilen sorulardan biridir. Ülkenin başkenti Zagreb'e Türkiye üzerinden direkt uçuşlar vardır. Başkente ulaştıktan sonra civar ülkeleri de gezme fırsatı bulabilirsiniz. AB ülkelerinde bulunan serbest geçiş uygulaması sayesinde Hırvatistan'a aldığınız vize sayesinde tüm Avrupa'yı dolaşmanız mümkün olacaktır. Ülkemizdeki tur şirketlerinden istifade ile de Hırvatistan'ı ve bu ülkenin doğal güzelliklerini görme şansı bulabilirsiniz.