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Giriş Tarihi: 25.4.2022 14:05 Son Güncelleme: 25.4.2022 14:05

Hırvatistan Para Birimi Nedir? Hırvatistan Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Hırvatistan Para Birimi Nedir? Hırvatistan Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Ülkelerin onları temsil eden bayrak, resmi dil gibi unsurları vardır, bu unsurlardan biri de para birimidir. Para birimleri, ait oldukları ülkeyi temsil ederken aynı zamanda da ülkenin ekonomik yapısı hakkında da bilgi verir. Çeşitli ülkelerin para birimlerini bilmek dünya ekonomisi ve ülkeler hakkında fikir sahibi olmamıza yardım eder. Para birimi merak edilen ülkelerden bir diğeri de Orta Avrupa ülkelerinden birisi olan resmi adıyla Hırvatistan Cumhuriyeti’dir. Hırvatistan para birimi nedir? Hırvatistan para birimi sembolü nedir? Bu soruların yanıtlarını ve Hırvatistan para birimi ile ilgili merak edilen detayları sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Hırvatistan, Orta Avrupa'da Balkanlar bölgesinde yer alan Akdeniz'de sahil şeridi bulunan bir ülkedir. Diğer Avrupa ülkelerine nispeten oldukça az bir nüfusa sahip olan Hırvatistan'ın ekonomisi hizmet, tarım ve sanayi sektörüne dayalıdır. Turizm gelirlerinin yanı sıra yıllık ortalama 30 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan Hırvatistan, Avrupa'nın gelişme potansiyeli olan ülkelerinden biridir. Peki, Hırvatistan resmi para birimi nedir? Hırvatistan para birimi kaç TL'dir? İşte detaylar...

Hırvatistan Para Birimi Nedir?

Hırvatistan resmi para birimi, 30 Mayıs 1994 yılında Hırvatistan Ulusal Bankası tarafından tedavüle çıkarılan Hırvatistan Kunası'dır. 1 Kuna 100 lipadan meydana gelir.

Alt birimi lipa olan Hırvatistan Kunası'na ait 1, 2, 5, 10, 20, 50 lipa ve 1, 2, 5 Kuna olmak üzere 9 madeni para 10, 20, 50, 100, 200, 500 ve 1000 Kuna olmak üzere de 7 banknot para vardır. Banknotların yüzlerinde ülkenin önemli liderleri, kişileri ve meşhur yapılarının resimleri vardır.

Hırvatistan Para Birimi Kaç TL'dir?

Hırvatistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birisi olan Türkiye ile ticari ve siyasi ilişkileri yakın bir seviyededir. İki ülkenin yıllık ortalama ticaret hacmi 1 milyar dolar civarlarındadır, ayrıca her iki ülkenin dış işlerinin beyanları bu hacmi büyütme hedefleri olduğunu haber vermektedir.

Hırvatistan'ın ülkemize en sık ihraç ettiği ürünler demir çelik ürünleri ve elektrikli cihazlardır. Türkiye ise Hırvatistan'a demir çelik ürünleri, plastik ürünler, motorlu kara taşıtı ve makine ihraç etmektedir. İki ülkenin bahsi geçen ticari ilişkileri bilgileri ışığında Hırvatistan para birimi kaç TL'dir sorusu akıllara gelmektedir. 1 Hırvatistan Kunası yaklaşık 2.11 Türk Lirasına tekabül eder.

Hırvatistan Para Birimi Sembolü Nedir?

Hırvatistan resmi para birimi Hırvatistan Kunası'nın uluslararası para kodu HRK, sembolü ise kn şeklindedir.

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Hırvatistan Para Birimi Nedir? Hırvatistan Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?
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