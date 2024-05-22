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Giriş Tarihi: 22.5.2024 15:08 Son Güncelleme: 22.5.2024 15:08

His Eş Anlamlısı Nedir? Hissin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

His, duygular veya duygu durumları anlamına gelir. Bir kişinin, içinde yaşadıklarını ifade etmek için kullanılır. Türkçe’de “fiziksel bir uyarıyı duymak” anlamındadır. Ayrıca, bir şeyden etkilenmek, duymak, sezmek ve farkına varmak demektir. Örneğin, “Omuzumda bir el hissettim” ifadesinde fiziksel bir temastan bahsedilmektedir. Bununla ilgili olarak, his eş anlamlısı nedir, hissin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı sıkça merak edilir.

His Eş Anlamlısı Nedir? Hissin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

His kelimesi, farklı bağlamlarda kullanılan bir terimdir. Bireylerin duygusal deneyimleri ve içsel algılarını ifade eder. Bir olaya verilen tepkiyi anlatırken de bu terim kullanılabilir. Edebiyat ve şiirde, "hissiyat" ve "his" kelimesi duygusal içeriği ifade etmeye yarar. Şairler ve yazarlar, eserlerinde bu terime oldukça sık yer vermiştir. His eş anlamlısı nedir, hissin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımını ise bilmekte fayda vardır.

His Eş Anlamlısı Nedir?

"His" veyahut "Hissiyat" kelimeleri, dilimize sonradan girmiş olan Arapça kökenli sözcüklerdir. Arapça'da "ḥiss حسّ" olarak geçer ve "duygu" anlamına gelir. Bu kelime, Arapça "ḥass حسّ" kelimesinden türetilmiştir ve "duyu organlarıyla duyma" gibi anlamlara sahiptir. Türkçede ise "duygu", "duyu" ve "sezgi" gibi anlamlarda kullanılır. "His" kelimesi, Osmanlıca metinlerde "hiss" şeklinde yazılmış ve zamanla dilimize yerleşmiştir.

Etimolojik olarak, "his" kelimesinin geçtiği en eski yazılı kaynak, 1330 yılında Aşık Paşa tarafından yazılan "Garib-name" adlı eserdir. Ancak kelimenin kullanımı, bu tarihten çok daha öncesine dayanır. Özetle, "his" kelimesi, Arapça'dan Türkçe'ye geçmiş ve duyguları ifade etmek için kullanılan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "his" kelimesinin eş anlamlıları şunlardır:

  • Duygu
  • Duyu
  • Sezgi
  • Sezme

Duygu ile İlgili Cümle Örnekleri

İçinde, "duygu" kelimesinin geçtiği bazı cümle örnekleri aşağıda belirtildiği gibidir. Bu cümleler, "duygu" kelimesinin farklı bağlamlarda nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

  • Duygu ve düşüncelerinizle ilgili bir konuda yazı yazabilirsiniz.
  • İnsanın her konuda düşüncesi olmadığı gibi duygusu da olmayabilir.
  • Duygulara hakim olamayan bir insan olarak babasının ölümünü kaldıramadı.
  • Duygular insanların normal bir hayat sürmesinde etkili olur.
  • Gebe kadınlar daha çok duygu durum değişikliği yaşamaktadır.

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His Eş Anlamlısı Nedir? Hissin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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