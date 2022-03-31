Hisarcılar Şiir Anlayışı Ve Temsilcileri: Hisarcılar Kimlerdir, Özellikleri Nelerdir?

Hisarcılar ürettikleri ve takipçisi oldukları ilkelerine 30 sene kadar sıkı bir şekilde bağlı kalmayı başarmışlardır. Onlar, kendilerini o dönemde ya da geçmişte çıkmış olan topluluklara karşı (Garip akımı, İkinci Yeni, Maviciler, Toplumcu Gerçekçiler) Türk dil ve şiirini koruyan sağlam bir "kale" olarak görmüş ve bu şekilde bir tavır takınmışlardır. Hisarcılar oldukça kalabalık bir kadroya sahiptir.

Hisarcılar Kimlerdir?

Çınaraltı Dergisi'nde yayın yapan bir grup şair, Garip akımına karşı çıkıyorlardı. Bunun akabinde 1950 senesinde yayın hayatına başlayan "Hisar" dergisinin etrafında toplanan aşağıdaki isimler de bu dergide sık sık yazmıştır.

Halide Nusret Zorlutuna

Feyzi Halıcı

Mustafa Necati Karaer

Mehmet Çınarlı

Oyhan Hasan Bıldirki

Ayla Oral

Yavuz Bülent Bakiler

İlhan Geçer

Gültekin Samanoğlu

Bekir Sıtkı Erdoğan

M. Necati Ösu

Sevinç Çokum

Nüzhet Erman

Munis Faik Ozansoy

Turgut Özakman

Hilmi Ziya Ülken

Şevket Bulut

Tarık Buğra

Rüştü Sardağ

Cemil Meriç

Mehmet Kaplan

Faik Baysal

Talat Sait Halman

Metin And

M. Fahri Oğuz

Arif Nihat Asya

Her ne kadar Hisar dergisinde yazanlara Hisarcılar deniyorsa bile, bu dergide 500'den fazla yazarın, şairin, yapıtları yayınlanmıştır. Bu nedenle bu kadar çok kalabalık bir kitlenin belli başlı ilkeler özelinde bir araya alınması çok zordur. Bugün Hisarcılar olarak adı geçen yukarıdaki kalabalık kadro, en birbiri ile sanat – edebiyat anlayışları uyan yazarlardır.

Hisarcılar Şiir Anlayışı

Hisarcılar'a göre, başka bir milleti taklit ederek ulusal bir sanat oluşturmanın yolu yoktur.

Sanat herhangi bir ideolojinin baskısı altında olamaz. Belli bir dünya görüşünün propagandasını yapmak şiir için ve sanat için iyi değildir.

1940 yılından sonra Garip şiiri popülerleşmeye başladı. Hisar dergisi etrafında 1950'de toplanmış olan bir grup şair de Hisarcılar'ı ortaya koymuş, Garip anlayışına karşı çıkmışlardır.

Şiirin dili, Öztürkçe'ci ve tasfiyeci olmamalıdır. Günümüzde yaşayan dil kullanılmalıdır.

Hisarcıların temel özelliği hece ölçüsü ile edebiyatın klasik değerlerine sıcak bakmasıdır.

Yeni bir sanatı meydana getirmek için eski sanatı yok etmeye ya da terk etmeye gerek yoktur.

Hisar şairleri, bir noktada memleketçi şiirin takipçisi olarak görülebilirler. Onlar, geleneği reddetmiş olan ve katiyen önemsemeyen Garip akımı ile ideolojik bir şiir anlayışı olan Nazım Hikmet'e karşı durmuşlardır.

Onlara göre sanatçı bağımsız olmalıdır. Ilusal olmayan bir edebiyatın sınırları aşağı düşünülemez.

Sanatçının dili o an yaşayan dildir.

Batı taklitçiliğine bir alanda değil her alanda karşı çıkılmalıdır. Gelenekler tümüyle reddedilerek sanatı siyasetin aleti olmaktan çıkarmalı ve bu hataya düşülmemeli, dildeki karmaşık durum da giderilmelidir.

Hisarcılar Kodlama

Hisarcıları GİTMeYiM şeklinde kodlamak, bu şairleri ezberlemek isteyenler için harika bir ezber ve kodlama yöntemi olacaktır.

Gültekin Samanoğlu

İlhan Geçer

Talat Sait Halman

Mehmet Çınarlı

Yahya Benekay

Munis Faik Ozansoy