Hısım Eş Anlamlısı Nedir? Hısım Kelimesinin Eş Anlamlısı

Hısım sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiş ve anlam değişikliğine uğramıştır. Eski bir kelime olan hısım kelimesi, dilimize geçerken anlam değişikliğine uğramıştır. Bu nedenle Arapça anlamı ile Türkçe anlamı bu kelimenin farklıdır. Peki hısım kelimesi yerine hangi kelime kullanılır? Hısım kelimesinin eş anlamlısı aşağıda…

HISIM EŞ ANLAMLISI

Arapça kökenli bir kelime olan hısım kelimesi günümüzde fazla bir kullanım alanına sahip değildir. Bu kelime yerine, hısım kelimesinin eş anlamlısı daha çok kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre hısım eş anlamlısı olarak akraba sözcüğü kullanılabilmektedir. Yani hısımın eş anlamlısı akrabadır. Halk arasında hısım sözcüğü yerine dost kelimesi de kullanılmaktadır. Lakin dost kelimesi tam olarak hısımın eş anlamlısı değildir. Dost sözcüğü her durumda hısım kelimesi yerine geçememektedir.

HISIM NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE HISIM TANIMI

Hısım Türkçe bir kelime değildir. Hısım kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Hısım kelimesi Arapçada rakip veya hasım anlamlarına gelen "χaṣm" kelimesinden türeyerek dilimize girmiştir. Yapılan araştırmalar hısım kelimesine yazılı kaynaklarda ilk olarak 1330'lu yıllarda Aşık Paşa'nın Garib-name isimli eserinde rastlanıldığını ortaya koymuştur. Lakin belirtmekte fayda vardır ki bu eserde hısım kelimesi "yakın akraba" manası ile kullanılmıştır. Hısım kelimesinin akraba yahut yakın kişi anlamında kullanılması sadece Türkçeye özgü bir durumdur. Kelimenin Arapça halinde böyle bir mana bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtildiği üzere hısım kelimesinin orijinal halinin manası "rakip, hasım veya bir hukuki işlemdeki karşı taraf" manasındadır. Lakin Türkçede hısım kelimesi farklı tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre hısım kelimesinin anlamı ise akraba, aynı soydan gelen aile üyelerinden her biri veya evlilik sebebi ile aralarında akrabalık kurulan insanlar demektir. Görüleceği üzere hısım kelimesi dilimize girerken anlam değişikliğine uğramıştır.