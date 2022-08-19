Hispanik Ne Demek? Hispanic Nedir, Hangi Ülkeler ve Kimler İçin Kullanılır, Latin İle Farkı Ne?

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Hispanik Ne Demek

İspanik, Hispanik veya İspano, genel olarak İspanya'dan, İspanyollardan ve İspanyol kültüründen türemiş ya da bu kültürle ilgili anlamında kullanılan bir terimdir. Dile tanımlı bir tanım olmakla beraber ırksal bir aidiyet içermez. Terim 70'li yıllarda ortaya çıkmış ve kültürel kökenleri Meksika, Porto Rico, Küba, Orta Amerika ve diğer Latin Amerika ülkeleri için Amerikan Nüfus Dairesi tarafından kullanılmıştır. Terim çoğu zaman İspanyolları ve Brezilyalıları da kapsamaktadır ancak Brezilyalıların asıl dili Portekizce'dir. Amerika Nüfus Dairesi tarafından resmi olarak türetilen bu terimi çoğu vatandaş bu tabiri saymayıp kendilerini temsil etmediğini söylemektedir.

Hispanik Ülkeler

Hispanik ülkeler başta Meksika, Porto Rico, Küba olmak üzere Orta Amerika ve diğer Latin Amerika ülkelerini de kapsamaktadır. Bu terimin kullanılışı da 70'li yıllara kadar gitmektedir.