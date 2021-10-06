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Giriş Tarihi: 6.10.2021 10:23

Hisse eş anlamlısı nedir? Hisse kelimesinin eş anlamlısı

Hisse eş anlamlısı nedir? Hisse kelimesinin eş anlamlısı

Hisse kelimesi genel olarak borsa ile ilgilenen kişilerin çok sık kullandığı ve duyduğu bir kelimedir. Bu nedenle ekonomi ile ilgili olan kişiler hisse kelimesine aşinalar. Fakat hisse kelimesi sadece ekonomistlerin ve borsa ile ilgilenenlerin bilmesi gereken bir kelime değildir. Hisse kelimesi bir eş anlamlıya da sahiptir. Peki ya bulmacalarda da karşımıza çıkabilen hisse kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Hisse kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. Sıklıkla borsa işlerinde kullanılan bir kelimedir. İş insanlarının ve yatırımcıların oldukça aşina olduğu bir kelime olsa bile, haberlerde ve gazetelerde de karşımıza hisse kelimesi sıklıkla çıkabilmektedir. Hisse kelimesinin aynı zamanda mecazi ve eş anlamlısı da mevcuttur.

HİSSE KELİMESİNİN ANLAMI

Hisse kelimesi herhangi bir mülkün üzerindeki ortaklık paylarıdır. Hisse alınıp satılabilmektedir. Bir yatırım aracı olarak kullanılır. Aynı zamanda hisse, mecazi anlam olarak "yaşanan bir şeyden ders çıkartmak" anlamında da kullanılır. Örneğin kıssadan hisse sözünde anlatılmak istenen, yaşanan bir olayın kişiye ders olması gerektiğidir.

HİSSE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Hisse kelimesinin eş anlamlısı pay olarak bilinmektedir. Pay kelimesi hisse yerine kullanıldığında cümlede herhangi bir anlatım bozukluğu meydana gelmemektedir.

HİSSE KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Patron yeni alınacak hisseler konusunda günde en az 2 saat asistanları ile toplantı yapıyor.
  • Dedem anlattığı hikayeden sonra bana gülümsedi ve bunun bir "kıssadan hisse" olduğunu söyledi.
  • Şirket, yanlış yatırımlar sonucu %4 hisse kaybetti.

HİSSE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Pastadan pay almak isteyen herkes bu iş için olanca çabası ile çalışıyordu.
  • Ahmet Bey, şirkette %25'lik bir paya sahip.
  • Kurum, dağıttığı paylardan çok fazla gelir elde etti.

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Hisse eş anlamlısı nedir? Hisse kelimesinin eş anlamlısı
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