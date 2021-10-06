Hisse eş anlamlısı nedir? Hisse kelimesinin eş anlamlısı

Hisse kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. Sıklıkla borsa işlerinde kullanılan bir kelimedir. İş insanlarının ve yatırımcıların oldukça aşina olduğu bir kelime olsa bile, haberlerde ve gazetelerde de karşımıza hisse kelimesi sıklıkla çıkabilmektedir. Hisse kelimesinin aynı zamanda mecazi ve eş anlamlısı da mevcuttur.



HİSSE KELİMESİNİN ANLAMI



Hisse kelimesi herhangi bir mülkün üzerindeki ortaklık paylarıdır. Hisse alınıp satılabilmektedir. Bir yatırım aracı olarak kullanılır. Aynı zamanda hisse, mecazi anlam olarak "yaşanan bir şeyden ders çıkartmak" anlamında da kullanılır. Örneğin kıssadan hisse sözünde anlatılmak istenen, yaşanan bir olayın kişiye ders olması gerektiğidir.



HİSSE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Hisse kelimesinin eş anlamlısı pay olarak bilinmektedir. Pay kelimesi hisse yerine kullanıldığında cümlede herhangi bir anlatım bozukluğu meydana gelmemektedir.



HİSSE KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Patron yeni alınacak hisseler konusunda günde en az 2 saat asistanları ile toplantı yapıyor.

Dedem anlattığı hikayeden sonra bana gülümsedi ve bunun bir "kıssadan hisse" olduğunu söyledi.

Şirket, yanlış yatırımlar sonucu %4 hisse kaybetti.

HİSSE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI