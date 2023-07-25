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Giriş Tarihi: 25.7.2023 16:11 Son Güncelleme: 25.7.2023 16:12

Histoloji Nedir? Histoloji Neyi İnceler, Hangi Bilim Dalı?

Histoloji nedir, hangi bilim dalıdır soruları histoloji adını ilk kez duyanların merak ettiği, internette araştırdığı konulara dahildir. Günümüzde pek çok hemen her alanı inceleyen bilim dalları bulunmaktadır, bunlardan biri olan Histoloji adı seyrek olarak de geçse esasında tıp alanıyla ilgilidir. Bu bilim dalı hakkında fikir sahibi olmak için ayrıntıları ile incelenmesi gerekir, bu nedenle Histoloji neyi inceler araştırıp derledik.

Histoloji Nedir? Histoloji Neyi İnceler, Hangi Bilim Dalı?

Bilim evrende var olan canlı veya cansız her türlü varlığı incelemek için pek çok dallara ayrılır. Bahsi geçen bilim dallarından bazıları göktaşlarını incelerken bazıları ise canlıların dokularını incelemektedir. Tam da bu noktada Histoloji bilim dalı devreye girmektedir, çünkü Histoloji bazı canlıların dokularını inceleyen bir bilim dalıdır. Elbette Histolojiyi bu kadar sade olarak ifade etmek yetersiz kalacağı için içeriğimizde 'Histoloji nedir, neyi inceler' soruları hakkında ayrıntıları inceledik.

Histoloji Nedir?

Türkçe ismi 'doku bilimi' olan Histoloji hayvan ve bitkilerin dokularını, dokularının özelliği ve işlevleri hakkında incelemeler yapan bir bilim dalıdır. Histolojiyi en sade yolla ifade etmek için mikroskobik anatomi denilmektedir, bu bilim dalının öncüsü İtalyan bir hekim olan Marcello Malpighi'dir. Histoloji esas olarak dokuların hücrelerle olan ilişkisini, hücrelerden oluşan dokuları ve dokulardan oluşan tüm organları inceler. Sağlık alanında sıklıkla başvurulan bir alan olduğu için Tıp fakültelerinde ders olarak işlenen konular arasında yer alan Histoloji, Biyoloji biliminin alt kollarından biridir.

Histoloji Neyi İnceler?

Canlılarda bulunan hücrelerin oluşturduğu dokuları incelemeyi esas alan Histoloji, mikroskobik görüntüleme yöntemleriyle doku ve doku hücrelerini, bunların işlevlerin, görevlerini inceler. Sağlık alanında sıklıkla adı geçen biyopsi, cerrahi ve otopsi işlemleriyle alınan dokuların mikroskobik aletlerle incelenmesi Histoloji alanı tarafından gerçekleştirilir. Günümüzde özellikle habis hastalıkların teşhisinde Histoloji dalı büyük rol oynamaktadır.

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Histoloji Nedir? Histoloji Neyi İnceler, Hangi Bilim Dalı?
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