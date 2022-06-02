History Ne Demek? İngilizce History Kelimesinin Türkçe Karşılığı Ve Anlamı Nedir?

İngilizce Kökenli bir kelime olan History, çok sık kullanılması nedeniyle insanlar tarafından merak edilir. Eğer İngilizce konuşmanız gerekiyorsa veya yazışma dilinizin İngilizce olması gereken bir durum söz konusu ise bu kelimenin anlamının ne olduğunu ihtiyacınızı bilmeniz gerekir. Yazımız, bu anlamda sizler için doyurucu bir içerik sunar. Kelimenin anlamını ve kullanım yerlerini sizlere aktararak cümle içinde kullanmanız noktasında yardımcı olacağız. History ne demek? İngilizce dilinde ne anlama gelir?

History Ne Demek?

İngilizce bir kelime olan History genel anlamda tarihi belirtmek için kullanılmaktadır. Bunun yanında tarihte yaşanan olayları, terimleri anlatmak için de bu sözcük kullanılır. Fakat sadece geçmiş bir olayı anlatmak için kullanılmaz. Günümüzde yaşanan bir olayı anlatmak için tercih edilebilir. Kısacası ''Tarih anlamına gelmektedir.

Türkçe tarih anlamına gelen history, geçmiş zaman için kullanılabilir. Özellikle hikaye, bir şeyin gelişim aşaması ve geçmişi anlatmak için tercih edilmektedir. History ne demek İngilizce sorusuna bu şekilde yanıt vermek mümkündür.

Clear History Ne Demek?

Clear History, geçmişi sil, geçmişi temizle anlamlarına gelmektedir. Özellikle Bilgisayar kullanıcıları tarafından, arama motorlarında geçmişi temizlemek, daha önce giriş yapılan internet sitelerini, şifrelerini silmek için kullanılmaktadır. Clear kelimesini ayrı bir şekilde incelersek beliğin ve ışık tutmak anlamına geldiğini de görebiliriz.

History ise, bilgisayar kullanıcıları tarafından daha çok geçmişte yapılan işlemleri ifade eder. Sadece bilgisayar değil aynı zamanda cep telefonu ve tablet üzerinden yapılan aramalarda daha önce girilen internet siteleri, şifreleri ve pek çok işlemi silmek adına önemlidir.

İngilizce dilini öğrenmek için öncelikle kelime haznesini geliştirmek son derece önemlidir. Bunun için gerekli olan, daha doğrusu öğrenmek için neler yapılması gerektiği ile alakalı bilgileri takip etmek İngilizcenin gelişiminde önemli bir yer tutar. History ne demek ve clear history ne demek soruları, İngilizce dilinde çok sık kullanıldığı için merak edilmektedir.