Hitabet Nedir? Edebiyatta Hitabet Türünün Özellikleri, Örnekleri ve Türleri

Hitabet nedir sorusu özellikle kişileri ikna etmeyi ve etkilemeyi amaçlayan insanlar tarafından önemle takip edilmektedir. Bu sebeple Hitabet türünün özellikleri nedir konusu, bu insanlar için vazgeçilmez bilgiler barındırmaktadır. Dilerseniz bahsi geçen konu adına tüm hitabet çeşitleri hakkındaki bilgileri birlikte inceleyelim...

Hitabet Nedir?

Bazen bazı kelimeler ve konuşmalar dinlenirken ve duyulurken keyif alınır. Bu etkili konuşma karşısında kişiler, bu söyleyişlerin kendilerinden çok fazla şey barındırdığını da düşünebilmektedir. Konuşmak eylemi ve yeteneği; insanların ellerinde olan bir başarı olsa dahi, bu kelimelerin; tüm dinleyen insanlarda bir karşılık göstermesi tamamen bir sanat sayılmaktadır. Etkisi bu denli ustaca olan konuşmalar, her kişinin tam olarak başaramadığı hitabet sanatı ürünleri olarak ifade edilmektedir. Hitabet; yani güzel konuşma veya etkili konuşma durumu, en etkileyici iletişim yöntemine verilen isim olarak bilinmektedir. Ayrıca Hitabet kelimesi Arapça'dan Türkçe diline girmiştir ve kelime anlamı olarak ''güzel söz söyleme, nasihat ve vaaz etme, hutbe okuma'' manasındadır. Hitabet; etkileyici, güzel ve güçlü konuşma sanatıdır.

Edebiyatta Hitabet Türünün Özellikleri

Hitabet türünün pek çok çeşidi bulunmaktadır. Bu hitabet türleri ise; askeri hitabet, dini hitabet, siyasi hitabet, akademik-bilimsel hitabet ve adli yahut hukuki hitabet olarak bilinmektedir. Ayrıca edebiyat içerisinde hitabet türünün özellikleri ise şu şekilde örneklendirilebilir;

Doğruluk, etkililik ve açıklık etkileyici konuşma ve yazının üç temel unsurudur.

Hitabetin en önemli özelliklerinden biri de güven-özgüven olarak bilinmektedir.

Konuşmalar etkili olması açısından coşku ve tutku ile söylenmelidir.

İyi bir hatiplik için taklit yapılmamalı ve en doğal şekilde davranılmalıdır.

Sözlerin açık ve doğru olması açısından çeşitli anlatım bozuklukları ve anlam karmaşalarından uzak durulmalıdır.

Edebiyatta Hitabet Türünün Örnekleri ve Türleri

Edebiyat alanı içerisinde de yeri bulunan hitabet olgusunun bir edebi tür olarak kabul edilmesi ile birlikte çeşitli örnekleri ve türleri de bulunmaktadır. Edebiyattaki hitabet türünün örnekleri;

Resmi törenlerde yapılan konuşmalar.

Sempozyum ve panel gibi toplantılarda yer verilen konuşmalar.

Söylev - Nutuk

Behçet Kemal Çağlar - Gençlere Öğüt

Brutus'un Savunması

Edebiyat alanı içerisindeki hitabet türünün örneklerinin yanı sıra türleri ise şu şekilde örneklendirilebilir;