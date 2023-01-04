Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Hitabet Nedir? Edebiyatta Hitabet Türünün Özellikleri, Örnekleri ve Türleri
Giriş Tarihi: 4.1.2023 10:14 Son Güncelleme: 4.1.2023 10:14

Hitabet Nedir? Edebiyatta Hitabet Türünün Özellikleri, Örnekleri ve Türleri

Hitabet nedir konusu hakkında çeşitli bilgiler bulunuyor. Kelimelerin hem kalplere hem de zihne dokunması pek de kolay değil. Bu sebeple etkili konuşma ve uygun kelime kullanımı hakkında hitabet nedir konu başlığı altında sıklıkla araştırma yapılıyor. Ayrıca günlük yaşamda, oyunculukta, siyasette ve dinde hitabetin öneminin yanı sıra, edebiyatta hitabet ne demek sorusu da merak ediliyor. İşte Hitabet Örnekleri ve tüm detaylar...

Hitabet Nedir? Edebiyatta Hitabet Türünün Özellikleri, Örnekleri ve Türleri

Hitabet nedir sorusu özellikle kişileri ikna etmeyi ve etkilemeyi amaçlayan insanlar tarafından önemle takip edilmektedir. Bu sebeple Hitabet türünün özellikleri nedir konusu, bu insanlar için vazgeçilmez bilgiler barındırmaktadır. Dilerseniz bahsi geçen konu adına tüm hitabet çeşitleri hakkındaki bilgileri birlikte inceleyelim...

Hitabet Nedir?

Bazen bazı kelimeler ve konuşmalar dinlenirken ve duyulurken keyif alınır. Bu etkili konuşma karşısında kişiler, bu söyleyişlerin kendilerinden çok fazla şey barındırdığını da düşünebilmektedir. Konuşmak eylemi ve yeteneği; insanların ellerinde olan bir başarı olsa dahi, bu kelimelerin; tüm dinleyen insanlarda bir karşılık göstermesi tamamen bir sanat sayılmaktadır. Etkisi bu denli ustaca olan konuşmalar, her kişinin tam olarak başaramadığı hitabet sanatı ürünleri olarak ifade edilmektedir. Hitabet; yani güzel konuşma veya etkili konuşma durumu, en etkileyici iletişim yöntemine verilen isim olarak bilinmektedir. Ayrıca Hitabet kelimesi Arapça'dan Türkçe diline girmiştir ve kelime anlamı olarak ''güzel söz söyleme, nasihat ve vaaz etme, hutbe okuma'' manasındadır. Hitabet; etkileyici, güzel ve güçlü konuşma sanatıdır.

Edebiyatta Hitabet Türünün Özellikleri

Hitabet türünün pek çok çeşidi bulunmaktadır. Bu hitabet türleri ise; askeri hitabet, dini hitabet, siyasi hitabet, akademik-bilimsel hitabet ve adli yahut hukuki hitabet olarak bilinmektedir. Ayrıca edebiyat içerisinde hitabet türünün özellikleri ise şu şekilde örneklendirilebilir;

  • Doğruluk, etkililik ve açıklık etkileyici konuşma ve yazının üç temel unsurudur.

  • Hitabetin en önemli özelliklerinden biri de güven-özgüven olarak bilinmektedir.

  • Konuşmalar etkili olması açısından coşku ve tutku ile söylenmelidir.

  • İyi bir hatiplik için taklit yapılmamalı ve en doğal şekilde davranılmalıdır.

  • Sözlerin açık ve doğru olması açısından çeşitli anlatım bozuklukları ve anlam karmaşalarından uzak durulmalıdır.

Edebiyatta Hitabet Türünün Örnekleri ve Türleri

Edebiyat alanı içerisinde de yeri bulunan hitabet olgusunun bir edebi tür olarak kabul edilmesi ile birlikte çeşitli örnekleri ve türleri de bulunmaktadır. Edebiyattaki hitabet türünün örnekleri;

  • Resmi törenlerde yapılan konuşmalar.

  • Sempozyum ve panel gibi toplantılarda yer verilen konuşmalar.

  • Söylev - Nutuk

  • Behçet Kemal Çağlar - Gençlere Öğüt

  • Brutus'un Savunması

Edebiyat alanı içerisindeki hitabet türünün örneklerinin yanı sıra türleri ise şu şekilde örneklendirilebilir;

  • Askeri hitabet

  • Siyasi hitabet

  • Dini hitabet

  • Akademik veya bilimsel hitabet

  • Adli veya hukuki hitabet

ARKADAŞINA GÖNDER
Hitabet Nedir? Edebiyatta Hitabet Türünün Özellikleri, Örnekleri ve Türleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA