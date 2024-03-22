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Giriş Tarihi: 22.3.2024 11:30 Son Güncelleme: 22.3.2024 11:30

Hitabet Sanatı Bulmaca Cevabı - Bulmacada Hitabet Sanatı Nedir?

Genellikle gazete ve dergilerde yer alan bulmacalar, günümüzde telefonlara kadar gelmiş durumda. Kişilerin zeka ve hafıza gelişimi için önemli olan bulmacalar, farklı sorularla genel kültürün gelişmesine de yardımcı olur. Bulmacada çıkan bazı sorular, oldukça zorlayıcıdır. Hitabet sanatı da zorlayıcı sorulardan biridir. Bu nedenle bulmacada hitabet sanatı nedir, hitabet sanatı bulmaca cevabı kaç tanedir gibi sorularla karşılaşmak mümkündür.

Hitabet Sanatı Bulmaca Cevabı - Bulmacada Hitabet Sanatı Nedir?

Arapçada hitap kelimesi, birine seslenmek veya sesini karşıdakine duyuracak biçimde konuşmak anlamına gelir. Göze hitap etmek deyimi ise şık ve güzel olmak, beğenilmek gibi anlamlar taşır. Bu kelimelerden türetilen hitabet; anlamlı, akıcı ve ikna edici şekilde konuşmak manasında kullanılır. Bulmacada hitabet sanatı nedir, hitabet sanatı bulmaca cevabı nasıldır gibi soruların yanıtı da özellikle bulmaca severler arasında önemlidir.

Bulmacada Hitabet Sanatı Nedir?

Bulmacada hitabet sanatının birden fazla yanıtı bulunur. Bu yanıtlar bulmacadaki harf sayısına ve açılmış harflere göre seçilebilir. Hitabet sanatının 6 ve 7 harfli cevapları vardır.

Bulmacada Hitabet Sanatının 6 Harfli Yanıtı Nedir?

Bulmacada 6 harfli hitabet sanatının yanıtı aşağıdaki gibi verilebilir:
Natıka
Natık: Düşünen ve fikir yürüten kimse, konuşan anlamlarına gelir. Natıka ise, hitabet ile yakın anlamlıdır. Cümle içerisinde "hitabet" kelimesi yerine kullanılabilir.

Bulmacada Hitabet Sanatının 7 Harfli Yanıtları Nedir?

Bulmacada hitabet sanatının 7 harfli birden fazla yanıtı bulunur. Bu yanıtlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Belagat
• Retorik
• Bedahet

Hangi cevabın kullanılacağı, bulmacada açılan harflere bakılarak ortaya çıkacaktır.

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Hitabet Sanatı Bulmaca Cevabı - Bulmacada Hitabet Sanatı Nedir?
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