Hitabet Sanatı Bulmaca Cevabı - Bulmacada Hitabet Sanatı Nedir?

Arapçada hitap kelimesi, birine seslenmek veya sesini karşıdakine duyuracak biçimde konuşmak anlamına gelir. Göze hitap etmek deyimi ise şık ve güzel olmak, beğenilmek gibi anlamlar taşır. Bu kelimelerden türetilen hitabet; anlamlı, akıcı ve ikna edici şekilde konuşmak manasında kullanılır. Bulmacada hitabet sanatı nedir, hitabet sanatı bulmaca cevabı nasıldır gibi soruların yanıtı da özellikle bulmaca severler arasında önemlidir.

Bulmacada Hitabet Sanatı Nedir?

Bulmacada hitabet sanatının birden fazla yanıtı bulunur. Bu yanıtlar bulmacadaki harf sayısına ve açılmış harflere göre seçilebilir. Hitabet sanatının 6 ve 7 harfli cevapları vardır.

Bulmacada Hitabet Sanatının 6 Harfli Yanıtı Nedir?

Bulmacada 6 harfli hitabet sanatının yanıtı aşağıdaki gibi verilebilir:

• Natıka

Natık: Düşünen ve fikir yürüten kimse, konuşan anlamlarına gelir. Natıka ise, hitabet ile yakın anlamlıdır. Cümle içerisinde "hitabet" kelimesi yerine kullanılabilir.

Bulmacada Hitabet Sanatının 7 Harfli Yanıtları Nedir?

Bulmacada hitabet sanatının 7 harfli birden fazla yanıtı bulunur. Bu yanıtlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Belagat

• Retorik

• Bedahet

Hangi cevabın kullanılacağı, bulmacada açılan harflere bakılarak ortaya çıkacaktır.