Hititler Nerede Kuruldu Ve Neyi Buldu? Hititlerin Özellikleri Ve İnsanlığa Katkıları Nelerdir?

En eski uygarlıklardan biri olan Hititler hakkında bilgilere tarih kitaplarından ulaşılmaktadır. Hitit uygarlığı milattan önce 1650 ila 1200 yılları arasında varlık göstermiştir. Gelişmiş adalet sistemine sahip olan Hititler, dünyadaki ilk anayasa ve kadın haklarını uygulamaya sokmuştur. 'Hititler şehir devletleri halinde yaşamışlar mıdır?' sorusunun cevabı ise Evettir. Ege göçlerinin ardından Hititler, şehir devletleri şeklinde yaşamıştırlar. 5 bin yıllık tarihe sahip olan Hititler Uygarlığı, Çorum'u cazibe merkezi haline getiriyor.

HİTİTLER KİMDİR?

Anadolu topraklarında hüküm süren Hititler, Anadolu'da devlet kuran ilk halk olarak bilinir. Hint-Avrupa dillerini konuşan Hittiler, bir Hint-Avrupa topluluğu olarak kabul görür. Hititleri Mısırlılar ile bilinen en eski barış antlaşmasını imzalamıştır. Milattan önce 1650 ve 1200 yılları arasında varlık gösteren Hittiler, ilk anayasayı geliştirmiş ve kadın haklarına önem vermiştir. En eski uygarlıklardan biri olan Hittiler 5 bin yıllık tarihe sahiptir. Başkenti Hattuşa olan Hitit Uygarlığı, Çorum yakınlarında bulunmaktadır. İlk siyasi birliği sağlayan Hititler, meşruti yönetimi benimsemiştirler. Çivi yazısı ve hiyeroglifleri geliştiren Hititler, Hititçe ve Luvice dillerini konuşmuştur. Kronolojik olarak kaleme aldıkları anallar, tarih yazıcılığının ilk örneklerini ortaya çıkartmıştır. III.Hattuşili'nin ardından tahta IV.Tuthaliya gelmiştir. Güçlü imparatorluğu sürdüren Tuthaliya'nın ölümünün ardından imparatorluk yıkılmaya yüz tutmuştur. Hitit Devleti, milattan önce 1200'lü yıllarda Kaşka kavmi saldırıları ve deniz kavimleri göçü nedeniyle yıkılmıştır.

HİTİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Etiler olarak da bilinen Hititler, Anadolu yarımadasında devlet kuran bir halktır. Milattan önce 1600 yılı Hititler'in kuruluş yılıdır. İşte, Hititler özellikleri…

Hititlerin başkenti Çorum yakınlarında bulunan Hattuşa Boğazköydür.

Anadolu topraklarında ilk siyasi birliği sağlayan devlet Hititlerdir.

Hititlerin özelliklerinden biri siyasi yönetim biçimi olarak meşrutiyeti kabul etmiş olmalarıdır. Hititler meşruti yönetim anlayışını geliştirmiştirler.

Çok tanrılı inanca sahip olan Hititlerin kraliçesine 'Tavananna' adı verilirdi.

Pankuş adı verilen ilk danışma meclislerini Hittiler kurmuştur.

Kendilerine özgü hiyeroglif yazılarını geliştiren Hittiler, Asur çivi yazısını yazı dili olarak benimsemiştirler.

Hittiler, Anadolu dillerinden Luvice ve Hittiçe dillerini konuşmuştur.

İlk tarih yazıcılığını yazdıkları kronolojik anallar ile başlatmıştırlar.

Hittiler, madencilik, tarım ve hayvancılık ile uğraşmıştırlar.

Tarih yazıcılığının gelişiminde dini faktörler de oldukça önemlidir. Hittiler, Tanrıya hesap verme kaygısıyla Anal adını verdikleri yıllıkları tutarlardı.

Hittiler, Mısırlılar ile bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş'e imza atmıştır.

Medeniyet seviyesi oldukça yüksek olan Hitilter, medeni kanunun ilk örneği olan resmî nikahı kıyıyordu.

Hittiler savaşlarında Savaş arabaları kullanırdı.

Çok tanrılı inanışa sahip olan Hittiler, döneminde Anadolu topraklarına 'Bin Tanrı İli' adı verilirdi.

Hoşgörülü bir toplum olan Hittiler sınırlarına geniş topraklara kadar uzatmıştır.

Sanat anlayışı gelişmiş olan Hititler, İvriz Kabartmaları ve Yazılıkaya gibi günümüze kadar uzanan sanat eserleri bırakmıştır.

HİTİTLER NEREDE KURULDU?

Tunç çağında yaşayan hititler hakkında bilgiler milattan önce 1600 tarihine kadar uzanmaktadır. Anadolu topraklarında kurulan ilk devlet olan Eski Hitit Krallığı, Hattuşa'da kurulmuştur. 'Hititlerin başkenti neresidir?' sorusunun cevabı ise Çorum yakınlarında bulunan Hattuşaş Boğazköydür. Dönemin kralı Hattuşili, Hattuşa bölgesini başkent ilan etmiştir.

HİTİTLER NEYİ BULDU?

1285 yılında Mısırlılarla tarihte bilinen ilk uluslararası yazılı barış antlaşmasını imzalayan Hititler, ilk tarihi çivi yazısını bulmuştur. Hititlerin insanlığa katkılarının başında çivi yazısı ve hiyeroglifler gelmektedir. Ölümden sonra hesap verme kaygısı güden Hititler, anal adını verdikleri yıllıkları yazıyorlardı. Kronolojik olarak kaleme alınan anallar, tarihi kayıt niteliğinde kullanılmıştır. Şehir devletleri halinde yönetilen Hititler, Pankuş adını verdikleri ilk meclisi kurmuşturlar. Ticari, sosyal ve siyasi alanlarda faaliyetlerini geliştiren Hititler, dönemin süper gücü haline gelmiştir. Sanat alanında oldukça gelişmiş olan Hititler, en büyük açık hava tapınağı olan Yazılıkaya tapınağını inşa etmiştir.