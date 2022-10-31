Hitler Nasıl Öldü? Hitler Ne Zaman, Kaç Yaşında ve Nasıl Öldü, Cesedi Nerede?

Takipçilerinin de desteği ile gittikçe güçlenen Hitler, Alman halkını Yahudilerin ve Çingenelerin ülkedeki sorunların kaynağı olduğuna inandırmıştı. Azınlıklara karşı uyguladığı politikalardan ötürü Hitler'in ölümü dünya tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Yapılan son araştırmalar ile sorusu netlik kazanmıştır.

HİTLER NASIL ÖLDÜ?

Ölümsüzlük Hitlerin saplantılı olduğu düşüncelerden birisiydi. Ona düzenlenen 42 suikast girişiminden ufak tefek yaralarla çıkması ve I. Dünya savaşı sırasında içinden bir sesin başka bir yere gitmesini söylemesi ve ayrıldığı cepheye bombaların düşmesi ile kendisinin ilahi bir koruma altında olduğuna olan inancı artmıştır. Ama sonuç Hitlerin düşündüğü gibi olmadı İkinci Dünya Savaşı sonucunda Almanya'nın yenilgisinin kesinleşmesiyle durum tersine dönmeye başladı.

Hitler ne zaman öldü ya da Hitler kaç yılında öldü uzun süre netliğe kavuşturulamamış konular arasındaydı. Ama yapılan araştırmalar sonucunda bilim adamları Hitler'in Moskova'daki Devlet Arşivleri'nde saklanan kafatası parçasını inceleyerek kafatasının sol tarafında bir kurşun deliğine rastladıklarını belirtti.

İkinci Dünya Savaşı sonucunda Almanya'nın yenilgisinin kesinleşmesi üzerine 30 Nisan 1945'te Berlin'de eşi Eva Braun ile intihar etmesi ile Hitler'in ölümü gerçekleştiği söyleniyor. Tarihçiler, Hitler'in, Rus askerler Berlin'e girmek üzereyken yeraltı sığınağında kısa süre önce evlendiği eşi ile intihar ettiğine inanıyor.

HİTLER NE ZAMAN, KAÇ YAŞINDA VE NASIL ÖLDÜ, CESEDİ NEREDE?

Hitler kaç yılında öldü, geçtiğimiz yıllarda netleşmiştir ve ölüm tarihi 30 Nisan 1945 olarak kaydedilmiştir ve Hitler öldüğünde 56 yaşındaydı.

Hitler'in cesedinin sığınak yakınlarında Nazi subayları tarafından yakıldığı, diş ve kafatası parçaları gibi kalıntıların ise daha sonra Ruslar tarafından ele geçirilerek Sovyetler Birliği diktatörü Josef Stalin'in emriyle Moskova'ya götürüldüğü ileri sürülüyor.

Adolf Hitler'in ölümüyle ilgili komplo teorileri, 30 Nisan 1945'te intihar ettiği gerçeğiyle çelişmektedir. Bu teorilerin çoğu, Hitler ve eşi Eva Braun'un hayatta kaldığını, Almanya ve Avrupa'dan kaçtığını savunuyor. Bu teoriler popüler kültürde bir miktar teşhir edilmiş olsa da bu bakış açıları tarihçiler ve bilimsel uzmanlar tarafından çürütülmüştür.

Peki bu nefrete ve ırkçılığa dair uyguladığı politikaları ile Hitler kaç yıl iktidarda kaldı?

Hitler ve diğer Nazi liderleri, mevcut yasalardan yararlanarak Alman demokrasisini ortadan kaldırdı ve bir diktatörlük kurdu. 1933 yılında Hitler iktidara geçmiştir ve öldüğü tarih 30 Nisan 1945 yılına kadar 12 yıl sürmüştür. 1933'te, ülkede kurulan yeni koalisyon hükûmetinin başkanlığına atanmasıyla Şansölye oldu. 1934'te, Cumhurbaşkanı makamını devraldı ve Führer (Lider) adında bir devlet başkanlığı makamı yarattı; devlet ve hükûmet başkanlıklarını bir arada yürüttü. Diktatörlüğü 30 Nisan 1945'te intihar etmesiyle son buldu.