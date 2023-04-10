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Giriş Tarihi: 10.4.2023 10:47 Son Güncelleme: 10.4.2023 10:47

Hizip Ne Demek? Hizip Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçenin doğru kullanılması, ancak kelimelerin anlamlarının bilinmesi ile mümkündür. Hizip ne demek sorusu da bu kapsamda araştırılması gereken bir sorudur. Hizip kelimesinin anlamı ve cümle içinde kullanımı bilindiğinde Türkçeye daha fazla hâkim olduğunuzu hissedeceksiniz. Hizipçilik ne demek sorusunu da bu kapsamda araştırabilirsiniz. Kelimenin bir hukuk terimi olarak da kullanıldığı görülür. Hukukta hizip ne demek sorusunu sizler için araştırdık.

Hizip Ne Demek? Hizip Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Hizip ne demek sorusunu araştırmak için TDK sözlüğünden yararlanabilirsiniz. Hizip kelimesinin anlamı ve cümle içinde kullanımı, kelimenin doğru kullanımı için çok önemlidir. Bunun yanında kelimenin hizipçilik şeklinde kullanıldığını da görürsünüz. Hizipçilik ne demek sorusunu da bu kapsamda araştırabilirsiniz. Örnek cümle yapıları incelenerek kelimenin anlamını kavramanız daha kolay olacaktır. Hukukta hizip ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Hizip Ne Demek?

Türkçemiz son derece zengin bir dildir. Bu kapsamda çok sayıda kelime, atasözü ve deyim yapısının aktif şekilde kullanıldığı dikkat çeker. Fakat bazı kelimelere nadiren rastlanır. Hizip kelimesi de bunlardan biridir. Çoğunuz bu kelimeyi ilk defa duymuş olabilirsiniz. Hizip temel anlamda kısım, bölük anlamına gelir. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim'deki cüzlerin her birinin ilk 5 sayfalık bölümü hizip olarak adlandırılır.

Hizip kelimesi siyasi bir terim olarak da kullanılır. Bir siyasi partinin izlemiş olduğu ana politikaya karşı muhalif şekilde savaş açılması hizip ya da hizipçilik olarak adlandırılır.

Hizip Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Hizip, hukuk literatüründe de yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Bu kapsamda hizip, "muhalif topluluk" anlamına gelir. Hizipçilik de "muhalif hareket eden" demektir. Bu nedenle kelimenin farklı alanlarda kullanımına da şahit olursunuz. Hizip kelimesinin örnek cümle yapılarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

  • Hizipçilik yapan kişiler parti teşkilatı tarafından partiden ihraç edildi.
  • Hizip ile hareket edenler bizim grubumuzda kabul göremezler.

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Hizip Ne Demek? Hizip Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
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