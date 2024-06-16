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Haberler Eğitim Haberleri Hızlı Eş Anlamlısı Nedir? Hızlı Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 16.6.2024 13:53 Son Güncelleme: 16.6.2024 13:53

Hızlı Eş Anlamlısı Nedir? Hızlı Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler ifadeleri anlam yönünden çeşitlendiren ve zenginleştiren kelimelerdir. Yazılış olarak farklı fakat tanım olarak aynı olan bu kelimeler birbirinin yerine kullanıldığında cümlenin anlamında bir boşluk oluşturmaz. Bu tür kelimelere örnek oluşturabilecek kelimelerden biri de hızlı kelimesidir. Hızlı kelimesi genellikle zamanla ilgili konularda kullanılır ve belirtilen bir sürecin kısa zamanda tamamlandığını ifade eder. Anlam yönünden çeşitlilik oluşturmak için hızlı eş anlamlısı nedir, hızlı kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına örnek verebiliriz.

Hızlı Eş Anlamlısı Nedir? Hızlı Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Hızlı kelimesi, dilimizde bir işin veya durumun kısa süre içerisinde tamamlanmasını ifade eder. Zamanla ilgili konularda yapılması gereken işlerin kısa süre içerisinde tamamlandığını belirtmek için kullanılan hızlı kelimesi pek çok eş anlamlı kelimeye sahiptir. Bu sayede cümlelerin anlam bütünlüğünü bozmadan ifadelerde zenginlik ve çeşitlilik sağlanabilir. Hızla ilgili konuları farklı kelimelerle tanımlamak için hızlı eş anlamlısı nedir, hızlı kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nasıl olur inceleyebiliriz.

Hızlı Eş Anlamlısı Nedir?

Hızlı kelimesinin birçok eş anlamlısı vardır. Bunlar: Süratli, çabuk, seri kelimeleridir. Bu kelimler cümlenin bağlamına göre birbirinin yerine tercih edilebilir.

Hızlı Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Hızlı kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımını aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz;

  • Evden hızlı bir şekilde hazırlanıp çıktım.
  • Süratle gelen araç kırmızı ışıkta duramadı.
  • El çabukluğu ile tüm işleri bitirdi.
  • Takılmadan, seri bir şekilde konuşuyordu.

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Hızlı Eş Anlamlısı Nedir? Hızlı Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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