Hızlı Eş Anlamlısı Nedir? Hızlı Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Hızlı kelimesi, dilimizde bir işin veya durumun kısa süre içerisinde tamamlanmasını ifade eder. Zamanla ilgili konularda yapılması gereken işlerin kısa süre içerisinde tamamlandığını belirtmek için kullanılan hızlı kelimesi pek çok eş anlamlı kelimeye sahiptir. Bu sayede cümlelerin anlam bütünlüğünü bozmadan ifadelerde zenginlik ve çeşitlilik sağlanabilir. Hızla ilgili konuları farklı kelimelerle tanımlamak için hızlı eş anlamlısı nedir, hızlı kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nasıl olur inceleyebiliriz.

Hızlı Eş Anlamlısı Nedir?

Hızlı kelimesinin birçok eş anlamlısı vardır. Bunlar: Süratli, çabuk, seri kelimeleridir. Bu kelimler cümlenin bağlamına göre birbirinin yerine tercih edilebilir.

Hızlı Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Hızlı kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımını aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz;