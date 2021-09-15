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Giriş Tarihi: 15.9.2021 16:11 Son Güncelleme: 15.9.2021 16:11

Hızlı Eş Anlamlısı – Hızlı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Hızlı Eş Anlamlısı – Hızlı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Hızlı kelimesi, bir şeyin hareket hızını ifade etmektedir. Hem fizik alanında hem de günlük konuşmalarda hızlı kelimesi çok sık kullanılmaktadır. Bu nedenle de hızlı kelimesinin yerine kullanılabilecek sözcükler, bir başka deyişle hızlı eş anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türk Dil Kurumu'nun hızlı kelimesi tanımı ve eş anlamlı kelimeler sözlüğüne göre, hızlı kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte, pek sık kullanılan hızlı kelimesinin tanımı ve hızlı eş anlamlısı...

Hızlı sözcüğünü günlük yaşantımızda yoğun olarak kullanırız. Hızlı eş anlamlısı nedir sorusu, hem Türk Dili ya da Dil ve Anlatım dersi görenler hem de bu kelime yerine farklı bir sözük kullanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hızlı, trafikte, derslerde ve kısaca günlük hayatın her alanında kullanılan bir kelime. TDK'ye göre, hızlı kelimesinin eş anlamlısı nedir? işte, hızlı eş anlamlısı ve hızlı kelimesinin tanımı...

HIZLI EŞ ANLAMLISI

Hızlı sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler çabuk, dizi, seri ve tez sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

HIZLI NE DEMEK?

  • Çabuk, seri, süratli
  • Güç kullanarak, şiddetle.
  • Yüksek sesle.
  • Çabucak.
  • Uçarı, çapkın, hovarda.
  • Çabuk, sür'atli.
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Hızlı Eş Anlamlısı – Hızlı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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