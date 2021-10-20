Hızlı Zıt Anlamlısı Nedir? Hızlı Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Hızlı kelimesi günlük hayatımızda oldukça çok yer almaktadır. Özellikle süratli araç kullanırken hız kelimesi ön plana çıkmaktadır. Hızlı kelimesinin bir de zıt anlamı vardır. Bu da hız kelimesinin tam tersini ifade etmektedir.

HIZLI KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Hızlı kelimesinin barındırdığı anlam ilişkilerini daha iyi çözümlemek için bu kelimenin anlamını iyi bilmek gerekir. Bunlara ek olarak kelimenin diğer anlam ilişkilerini de bilmek kelimenin zıt anlamlısını anlamamıza yardım edecektir. Türk Dil Kurumuna göre hızlı kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Sıfat, çabuk, seri, süratli

Bu anlamı daha iyi kavramak için cümle içindeki kullanımına bakabiliriz:

"Bir akşamüzeri her zamanki hızlı adımlarla geldi." – Ayla Kutlu

HIZLI KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Birbirinin karşıtı yani birbiriyle çelişen sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. Bu kelimeler Türkçede oldukça fazla kullanılmaktadır. Fakat her kelimenin zıt anlamı bulunmamaktadır. Bunlara ek olarak bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmamaktadır. Bu bilgiler ışığında hızlı kelimesinin en çok kullanılan ve bilinen 2 tane zıt anlamlısı vardır. Bu sözcükler yavaş ve ağır sözcükleridir. Bu kelimelerin cümle içerisindeki kullanımları şu şekildedir:

Yavaş adımlarla bana doğru geliyorlar.

Kaplumbağa gibi ağır ağır yürüdüğü için bu kadar geç kaldık.

HIZLI KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Hızlı kelimesi doğrudan ve dolaylı olarak birçok kelimeyle ilişkilidir. Bu yüzden bu kelimeleri öğrenmek, hızlı sözcüğünü çözümlemekte oldukça faydalı olacaktır. Hızlı sözcüğüne benzer kelimeleri şöyle sıralayabiliriz: